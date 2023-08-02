Песков еще раз заявил о готовности вернуться к зерновой сделке при выполнении российских условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся ее части соглашения. Однако, отметил господин Песков, «этого до сих пор не сделано».

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что, по информации США, Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки. Однако, по ее словам, США не получили подтверждения этому.

«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете»,— прокомментировал господин Песков слова госпожи Томас-Гринфилд.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части стамбульской договоренности. В частности, Россия утверждает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты вопреки условиям соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить соглашение, с аналогичными призывами выступили Евросоюз и США. МИД РФ заявил, что восстановление зерновой сделки без России невозможно. МИД Украины заявил, что достиг договоренностей с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Милена Костерева