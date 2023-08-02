Свердловские власти планируют заключить соглашение с Utair о совместной борьбе с природными пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обсудили возможное сотрудничество в борьбе с пожарами в регионе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Для Свердловской области очень важно правильно структурировать вопросы пожаротушения с использованием авиации. Мы понимаем поставленную задачу, и я думаю, мы в ближайшее время вернемся с ответом и с нашими предложениями»,— заявил Андрей Мартиросов.

По данным правительства, авиакомпания Utair располагает вертолетами Ми-171, Ми-26, Ми-8, которые способны перемещать большие объемы воды, осуществляя точный и массивный сброс. Компанией занимается пожаротушением более 50 лет работы как внутри России, например, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, так и за рубежом — в Греции, Испании, на Кипре, в Перу, Словакии, Турции, Южной Африке.

Напомним, в селе Шайдуриха вечером 12 июля начался пожар, а на следующий день его площадь достигла 4,1 тыс. кв. м. Ликвидировать пожар удалось только 14 июля. Огонь повредил 41 строение. Из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди (жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей). Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения. Во время тушения пожара было обнаружено тело пенсионерки. Причиной крупного возгорания в селе стал природный пожар, который удалось ликвидировать спустя две недели.

Полина Хабарова

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