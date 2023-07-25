В Свердловской области потушили крупный лесной пожар, который уничтожил в Шайдурихе более 40 домов

На территории Свердловской области ликвидирован пожар, который стал причиной крупного возгорания в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным правительства, сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам лесных участков удалось потушить пожар к вечеру 24 июля. Площадь возгорания составила 1,4 га. С пламенем боролись более 100 человек, самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь уральцам прибыли сотрудники парашютно-десантных пожарных группировок из республики Карелия, Тюменской области и Йошкар-Олы.

Ликвидация лесного пожара усложнялась из-за сильного ветра и экстремально высокой температуры воздуха. А также тем, что местность, где возник огонь, заболочена и труднодоступна.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля, а на следующий день его площадь достигла 4,1 тыс. кв. м. Ликвидировать пожар удалось только 14 июля. Огонь повредил 41 строение. Из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди (жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей). Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения. Во время тушения пожара было обнаружено тело пенсионерки.

Полина Хабарова

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