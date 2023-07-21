Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евгений Куйвашев направил 3,8 млн рублей погорельцам из Шайдурихи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 3,8 млн руб. на поддержку погорельцев из Шайдурихи (Невьянский городской округ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По правительства, те, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тыс. руб. По поручению губернатора в селе восстановят 13 домов, в которых люди проживали постоянно. «Сейчас рассматривается возможность выделения средств на возведение дачных домиков для погорельцев напрямую подрядной организации, которая займется стройкой»,— сказано в сообщении.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...