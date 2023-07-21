Евгений Куйвашев направил 3,8 млн рублей погорельцам из Шайдурихи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 3,8 млн руб. на поддержку погорельцев из Шайдурихи (Невьянский городской округ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По правительства, те, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тыс. руб. По поручению губернатора в селе восстановят 13 домов, в которых люди проживали постоянно. «Сейчас рассматривается возможность выделения средств на возведение дачных домиков для погорельцев напрямую подрядной организации, которая займется стройкой»,— сказано в сообщении.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Полина Хабарова

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