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Спасатели локализовали пожар в селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. метров

Спасатели локализовали крупный пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) на площади 4,1 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что работа по борьбе с огнем велась всю ночь. Сейчас силы и средства сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания.

Фото: Инцидент Невьянск / vk.com

Фото: Инцидент Невьянск / vk.com

Сейчас с огнем борются 137 человек и 46 единиц техники. В тушении пожара планируется задействовать авиацию — вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны, а также самолет-амфибию БЕ-200 ЧС.

Ранее глава Невьянского городского округа Александр Берчук заявил, что огонь уничтожил 41 дом, из которых 13 — те, в которых постоянно проживали люди. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят. В селе провели частичную эвакуацию населения — всего вывезли 290 человек.

Сейчас полиция охраняет весь населенный пункт для того, чтобы не допустить проявлений мародерства или других преступлений.

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