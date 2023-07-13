Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели женщины в свердловском селе Шайдуриха

Следователи возбудили уголовное о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 71-летней женщины в селе Шайдуриха, пострадавшем от крупного пожара. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. По данным силовиков, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей.

Личность женщины, а также точная причина ее смерти будет установлена в результате следственных экспертиз. Для помощи в расследовании дела на место выехали сотрудники отдела криминалистики.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что останки женщины обнаружили в сгоревшей бане по улице Свердлова, 8. Полиция предполагает, что это жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, которая накануне находилась вместе с мужем на даче.

«Когда дом загорелся, они оба выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. Однако глава семьи по пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, решил вернуться за документами, рекомендовав жене находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо – так он документы и не спас. В итоге мужчину доставили в больницу Невьянска, а после оказания медпомощи он остался в пункте временного размещения местного дворца культуры. Больше он супругу не видел»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля. Сегодня МЧС сообщило, что пожар в селе был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. К тушению огня планируется привлечь авиацию. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что в результате пожара сгорел 41 дом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

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