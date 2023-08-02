Онлайн-обучение урезало бюджет

Россияне стали экономить на онлайн-обучении. Больше всех во втором квартале просел сегмент бизнес-образования. К такому выводу пришли аналитики Smart Ranking. Среди причин — падение доходов населения и уход иностранных компаний, которые оплачивали курсы местным сотрудникам. Как выяснил “Ъ FM”, существенно урезают бюджеты на обучение персонала и отечественные корпорации, но при этом запускают собственные образовательные программы. Что выбирают клиенты? И сколько стоит дистанционная учеба? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чтобы продавать на маркетплейсах и не платить другим, лучше научиться это делать самому. Онлайн-курсы на площадках топ-10 edtech-компаний стартуют от четырех месяцев. Цена вопроса — 40 тыс. руб. Есть расширенный курс со стажировкой. За восемь месяцев обучения придется заплатить почти 130 тыс. руб.

Если оплатить курс в августе, онлайн-школы традиционно предлагают скидки. Кто-то дает 30%, включая школьные предметы, а кто-то обещает даже 60% на профессиональное дополнительное образование. Но даже с таким дисконтом многие откладывают дистанционное обучение. Особенно просел сегмент длинных бизнес-программ, говорит основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова:

«Квартальное падение продаж говорит о стагнации рынка из-за последствий прошлогоднего кризиса и всего, что произошло. Это и уход крупных иностранных компаний, которые были заказчиками B2B-услуг, и сокращение работодателями практически до нуля венчурного рынка, и притока иностранного капитала в стартапы техрынка. Упали все, кроме разработчиков платформ».

На падение корпоративных заказов обращает внимание и совладелец онлайн-школы Skyeng Александр Ларьяновский. По его словам, с рынка ушли не только иностранные заказчики, но и местные компании урезали образовательные программы для персонала:

«Корпорации могли выделять на одного сотрудника от 500 руб. до нескольких десятков тысяч рублей. Я видел тендеры, где компании готовы были платить и 500 руб. в год, и 50 тыс. руб. за обучение одной штатной единицы. Сейчас я таких тендеров пока не видел.

Оплачивать онлайн-обучение для сотрудников стали куда менее охотно. В целом горизонт планирования упал. Здесь и сейчас важнее того, что будет через год».

После начала СВО просел маркетинг, но вырос спрос на IT-специальности. В топе предпочтений разработки, веб-дизайнеры, аналитики и программисты. Бесплатный пиар, как говорят участники рынка, сделало правительство, пообещав таким специалистам льготную ипотеку от 4% и отсрочку от мобилизации.

Такие профессиональные программы рассчитаны минимум на полгода и стоят 150-250 тыс. руб. в зависимости от курса и самой платформы. Серьезным конкурентом онлайн-школам стали крупные корпорации. Они когда-то сами учились, а теперь запустили собственные курсы и вышли с ними на рынок, как например «Сбер», МТС, «Тинокофф». Некоторые обещают трудоустройство. А это серьезный аргумент при выборе онлайн-образования. Но поиск самих абитуриентов становится все сложнее, отмечает директор Edtech Hub фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина:

«Раньше это был рекламный кабинет в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), вот и весь маркетинг. Очень тяжело догнать своего клиента. Telegram-каналы в этом смысле не работают, там большие паблики, а конверсия маленькая. Блогеры давали очень хороший результат по размещению. Сейчас самые популярные инфлюенсеры признаны иноагентами. Возникает вопрос: а как теперь там размещаться? Маркетинг усложнился. Конечно, приходится пользоваться другими возможностями — где-то демпингом, где-то скидками».

Одни дают скидки, другие — беспроцентные рассрочки. Но большая часть россиян учится на заемные деньги, резюмирует генеральный директор образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева:

«В настоящий момент у нас порядка 60-70% пользователей, они учатся в кредит, причем длина кредита у них больше, чем срок обучения. Если вы трудоустроены, можно попытаться с работодателем, чтобы он оплатил обучение либо внес долю. У нас такие схемы тоже достаточно активно используются, потому что у работодателя есть мотивация поддержать сотрудника, чтобы он смог улучшить свою работу. Получая новую профессию, придется рассчитывать только на себя и брать кредит в банке».

Целевой кредит на образование с господдержкой сегодня дает только один банк — «Сбер» — под почти 16% годовых. Заемщик возвращает только 3%, остальное оплачивает государство. Деньги можно получить только на образование в вузе. Так что на онлайн-программы россияне чаще берут потребительский кредит. Средняя ставка по рынку приближается к 20%.

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