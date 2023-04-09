«Если хотя бы часть затрат субсидируется, то это бесспорный плюс»

Столичные власти обещают возместить бизнесу расходы на обучение сотрудников — компании и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на субсидии в размере до 95% от потраченной суммы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Правда, есть ограничения — не больше 120 тыс. руб. на человека в год и 10 млн руб. на само предприятие. Кроме того, программа будет действовать только в случае с определенными направлениями обучения. Среди них — информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг. Причем речь идет как о повышении квалификации, так и о переподготовке.

“Ъ FM” спросил у столичного бизнеса, каковы перспективы программы.

Владелец сети Take & Wake Алексей Петропольский: «Среднее специальное образование сейчас по России в среднем стоит от 1 млн руб. Если мы говорим о профессиональном образовании, то цифра еще больше. То есть максимум, на что можно рассчитывать в рамках 120 тыс. руб., это какое-то повышение квалификации, например, прослушивание каких-то курсов. В лучшем случае мы из электрика первого разряда после проведения такого обучающего мероприятия получим более квалифицированного электрика, но не сварщика. Я уж молчу, что из юриста невозможно сделать программиста, даже если попытаться это сделать через какие-то онлайн-сервисы».

Владелец компании Mr. Doors Максим Валецкий: «Мне как раз нравится, что сумма компенсации ограничена. Я бы даже сделал не 95%, а, скажем, а 65% или 70%. Дело в том, что обучение тогда воспринимается серьезно, когда в него вкладывают и свои деньги тоже. Но есть большой риск, что появятся какие-то деятели, которые будут предлагать обучение чему-либо примерно за 128 тыс. руб. и делиться с компанией полученными деньгами, превращая это в формализм. Но вместе с тем никто нам квалифицированные кадры не пришлет, надо очень ценить наших сотрудников и хорошо их учить».

Зампред правления «Ланта-банка» Ирина Рысь: «Предприятия, и мы в том числе, тратят средства на подготовку сотрудников, на то, чтобы они вовремя получали новые знания в связи с последними нормативными актами, которые вводятся, а также в связи с меняющейся рыночной ситуацией. При этом, если хотя бы часть затрат на это компенсируется и субсидируется, то это бесспорный плюс. Сколько компенсируют, за все спасибо. На самом деле, и до этого сотрудники обучались за счет предприятия и будут продолжать это делать. И ранее были программы, которые компенсировали часть затрат. Единственное, что нужно было выполнить ряд условий, ведь далеко не каждый курс, например, повышения квалификации подходил под то, чтобы можно было обратиться за субсидией. Если в дальнейшем с этим будет легче, то будем этим пользоваться».