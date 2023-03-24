Российские компании отказываются брать на работу выпускников онлайн-курсов, не доверяет таким специалистам каждый шестой работодатель. Участники совместного исследования школы SkillFactory и сервиса «Зарплата.ру» отмечают, что на курсах студентам не дают практических заданий, и впоследствии такие сотрудники не могут решать реальные бизнес-задачи. Издание Forbes уточняет, что у кандидатов после курсов очень слабые знания, и работодателю приходится обучать их с нуля. Так отвечали 18% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с руководителями из разных сфер бизнеса. Выяснилось, что дополнительно учить новичков приходится в любом случае, независимо от уровня образования.

Юлия Терещенко, сеть отелей Sofrino Park: «В наше мобильное время я не вижу проблем в онлайн-образовании. И в ресторан, в гостиничный сервис мы берем сотрудников после окончания таких курсов. Для нас ключевым фактором является проактивность, клиентоориентированность сотрудника, которого мы берем на работу. Но нам важно, чтобы был заложен базис, это раз. И два — целеустремленность человека. Ведь если он учился на платных курсах, значит, к чему-то стремится, чего-то хочет в жизни добиться. А дальше мы ему уже поможем на месте разобраться с нюансами». Станислав Ефремов, «Дизайн-бюро №1»: «В нашей сфере все достаточно легко мониторится, потому что люди, как правило, присылают свои работы. Всегда понятно, что человек из себя представляет. Для нас важно качество работ и кейсов, которые соискатель приносит с собой, а не его образовательные истории. Зачастую мы даже не проверяем у кандидатов дипломы, просто говорим: "Ок, у вас есть некое образование. Покажите, что вы делали". То есть мы никогда не берем на работу людей, у которых нет результатов работы, которую они выполняли на своих курсах или в вузе». Игорь Богачев, группа IT-компаний iFellow: «Мы не нанимаем людей после онлайн-курсов, потому что наши клиенты требуют профессионального подхода к созданию программного обеспечения. Соответственно, наши сотрудники должны быть с опытом работы хотя бы год-два. Что мы делаем? Мы нанимаем людей уровня junior, дальше у нас есть своя внутренняя школа обучения для того, чтобы сотрудника перевести на middle, а потом и выше».

Среди причин, почему компании не готовы трудоустраивать выпускников и студентов курсов, назывались также завышенные зарплатные ожидания кандидатов и личное недоверие руководителя к онлайн-образованию. Несмотря на неоднозначное отношение к выпускникам дистанционных курсов, подавляющее большинство опрошенных руководителей — 95% — считают, что практика работы с ними должна развиваться. Большинство руководителей отметили, что готовы отдавать рабочие задачи, кейсы или проекты студентам на аутсорс.

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Светлана Белова