Reuters: Бразилия выступила категорически против расширения БРИКС

Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства. Утверждается, что бразильские власти считают потенциальное расширение альянса «не соответствующим интересам организации».

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью. В какой-то момент Бразилии придется уступить, не в нашей природе блокировать что-то»,— сообщил журналистам один из бразильских официальных представителей.

Собеседники агентства уточняют, что Бразилия намерена добиваться того, чтобы любое расширение было постепенным. Кроме того, бразильские чиновники считают, что в ближайшее время «необходимо будет поддерживать региональный баланс и сохранять главную роль в альянсе пяти членов БРИКС».

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявило 19 стран. В число заинтересованных входили Аргентина и Венесуэла. По данным Bloomberg, Евросоюз призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время военного конфликта на Украине. Агентство также утверждало, что Индия и Бразилия якобы в ходе консультаций выступили против желания Китая быстро расширить БРИКС. В июне Египет официально подал заявку о вступлении в БРИКС. 31 июля аналогичную заявку направила Боливия.

Александр Кислов