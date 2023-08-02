ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего примкнуть к ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что мужчина был задержан сотрудниками спецслужбы при попытке выехать на территорию Украины через Турцию. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса РФ).

«Установлено, что он переписывался с представителями украинских националистов и в период с апреля по июнь этого года изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной техники»,— уточнили в ЦОС ФСБ (цитата по ТАСС). Утверждается, что мужчина регулярно вступал в контакт со связанными с украинской армией активистами националистических движений, намереваясь в ближайшем будущем активно участвовать в боевых действиях против РФ. Задержанный признал свою вину в содеянном и сообщил, что действительно хотел примкнуть к ВСУ.

28 июля ФСБ сообщила о задержании жителя Орловской области. По данным спецслужбы, он собирался уехать на Украину, чтобы воевать против России в составе «вооруженного формирования, признанного террористическим» (к какой именно структуре он намеревался примкнуть, не уточняется). 27 июля сотрудники ФСБ задержали в Брянской области россиянина, который также готовился выехать на территорию Украины. По данным спецслужбы, он также планировал воевать против вооруженных сил Российской Федерации.

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Александр Кислов