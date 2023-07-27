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Коммерсантъ FM
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ФСБ: в Брянской области задержан россиянин, который хотел уехать воевать за Украину

Сотрудники ФСБ задержали в Брянской области россиянина, готовившегося выехать на территорию Украины. По данным спецслужбы, он планировал воевать против вооруженных сил Российской Федерации.

В отношении задержанного брянское управление ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению государственной измены (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ). Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального УМВД. Как считает следствие, мужчина «намеревался вступить в вооруженное формирование на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ». По данным ТАСС, подозреваемого заключили под стражу.

Аналогичный случай произошел в начале текущего года. В январе в ФСБ сообщили о задержании мужчины, который на протяжении 2022 года неоднократно пытался покинуть Россию и выехать через Белоруссию на Украину. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене. В июне Брянский областной суд вынес приговор жителю Москвы за такое же преступление, приговорив его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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