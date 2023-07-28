ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку примкнуть к формированиям ВСУ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Орловской области. По данным спецслужбы, он собирался уехать на Украину, чтобы воевать против России в составе «вооруженного формирования, признанного террористическим». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ. К какой именно организации пытался примкнуть задержанный — не уточняется.

Как отмечается в сообщении ФСБ, он «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения». Также задержанный обратился с заявлениями в Службу Безопасности Украины (СБУ), Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и министерство иностранных дел Украины. От них, по информации российской спецслужбы, он получил разъяснения о порядке выезда на территорию Украины. В ближайшее время, как отмечают в ФСБ, задержанный планировать отправиться на Украину, но спецслужбы этому помешали. Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ также распространила скриншоты переписок задержанного мужчины. В сообщениях, которые, по данным силовиков, были направлены «украинским кураторам» мужчины, он писал, что «хочет навсегда распрощаться с РФ». Кроме того, житель Орловской области в ходе общения с предполагаемыми «представителями СБУ и МИД Украины» изъявил желание отказаться от гражданства России. В ответ его попросили рисовать граффити на асфальте рядом с военным объектами, утверждают в Федеральной службы безопасности.

Вчера сотрудники ФСБ задержали в Брянской области россиянина, который также готовился выехать на территорию Украины. По данным спецслужбы, он планировал воевать против вооруженных сил Российской Федерации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов