Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 525-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 2 августа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий. Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа разблокировке активов в Euroclear. В Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:56. Воздушная тревога объявлена второй раз за утро во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:50. В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы. В столичной военной администрации уточнили, что в результате взрывов повреждены нежилые здания. В свою очередь в Одесской области сообщили, что после взрывов начались пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона.

8:49. Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет консультации с другими странами, в том числе с Россией, для возобновления сделки по вывозу украинского зерна. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время переговоров с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

8:49. Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа разблокировке активов в Euroclear.

8:48. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 524-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...