Что происходит после ввода войск России на Украину. День 525-й

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий. Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа разблокировке активов в Euroclear. В Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:56. Воздушная тревога объявлена второй раз за утро во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

8:50. В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы. В столичной военной администрации уточнили, что в результате взрывов повреждены нежилые здания. В свою очередь в Одесской области сообщили, что после взрывов начались пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона.

8:49. Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет консультации с другими странами, в том числе с Россией, для возобновления сделки по вывозу украинского зерна. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время переговоров с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

8:49. Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа разблокировке активов в Euroclear.

8:48. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий.