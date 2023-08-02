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Коммерсантъ FM
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Законопроект о штрафах за превышение скорости вождения электросамокатов внесут в Госдуму осенью

Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект, согласно которому владельцы велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут наказываться штрафом за превышение скорости. Размер штрафа составит 5 тыс. руб. Как уточнил «РИА Новости» сам господин Шейкин, внести проект закона на рассмотрение в Госдуму он планирует осенью.

Согласно законопроекту, в случае превышения установленной скорости на величину более 5 км/ч, но не более 10 км/ч для владельцев велосипеда или СИМ будет предусмотрен административный штраф в размере 800 руб. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 руб.

При превышении установленной скорости на величину более 10 км/ч, но не более 15 км/ч предполагается наложение административного штрафа в размере 3 тыс. руб., а при его фиксации камерой — 2,5 тыс. руб.

Если владельцы велосипедов или СИМ превысят скорость на величину более 15 км/ч, но не более 20 км/ч, то штраф составит 4 тыс. руб. Если правонарушение будет снято камерой автоматической фиксации, то на владельца наложат административный штраф в размере 3,5 тыс. руб.

Максимальный размер штрафа предусмотрен за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 км/ч. Такое правонарушение будет наказываться штрафом в размере 5 тыс. руб., а в случае фиксации его камерой — 4,5 тыс. руб.

С чем связан рост числа ДТП в России

1 марта вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности. Так, им запрещено развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали и т. д. Согласно статистике, в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 60%. В этих происшествиях погибли 5 человек, еще 516 — пострадали.

В конце июля Минтранс анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и СИМ. Речь, в частности, идет об ограничении скорости обгона пешеходов и ужесточении штрафных санкций для нарушителей. Банк России не исключает введения в перспективе аналога ОСАГО для пользователей нового вида транспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавили правил».

Милена Костерева

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