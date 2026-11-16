The Atlantic: в Пентагоне перестали обсуждать Украину после назначения Хегсета

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Atlantic, что после конфликта между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме господин Хегсет не хотел даже слышать слово «Украина». Как отмечает издание,, этот инцидент стал сигналом для администрации господина Трампа воспринимать Киев «как просителя, а не союзника».