The Atlantic: в Пентагоне перестали обсуждать Украину после назначения Хегсета
После назначения Пита Хегсета шефом Пентагона прекратились еженедельные брифинги о ситуации на Украине, которые раньше вел его предшественник Ллойд Остин. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
Ранее материалы для Ллойда Остина готовила Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), размещенная в немецком Висбадене. Однако после смены руководства в Пентагоне отношение к украинской теме в Вашингтоне изменилось. По словам собеседников журнала — американских офицеров, служивших в Европе, — обсуждения на эту тему «в лучшем случае встречали с усмешкой».
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Atlantic, что после конфликта между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме господин Хегсет не хотел даже слышать слово «Украина». Как отмечает издание,, этот инцидент стал сигналом для администрации господина Трампа воспринимать Киев «как просителя, а не союзника».
Источники The Atlantic добавили, что политическая ситуация мешала использовать опыт Украины в борьбе с беспилотниками, хотя украинские власти не раз предлагали разместить дроны-перехватчики на базах США на Ближнем Востоке для защиты от иранских беспилотников.
В феврале 2025 года Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречались в Белом доме для подписания сделки по редкоземельным металлам. Во время переговоров президенты поспорили о помощи США Украине. Господин Трамп обвинил Украину в неблагодарности. Визит господина Зеленского в Вашингтон пришлось прервать, и соглашение не утвердили.