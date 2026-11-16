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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

The Atlantic: в Пентагоне перестали обсуждать Украину после назначения Хегсета

После назначения Пита Хегсета шефом Пентагона прекратились еженедельные брифинги о ситуации на Украине, которые раньше вел его предшественник Ллойд Остин. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Mark Schiefelbein / AP

Ранее материалы для Ллойда Остина готовила Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), размещенная в немецком Висбадене. Однако после смены руководства в Пентагоне отношение к украинской теме в Вашингтоне изменилось. По словам собеседников журнала — американских офицеров, служивших в Европе, — обсуждения на эту тему «в лучшем случае встречали с усмешкой».
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Atlantic, что после конфликта между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме господин Хегсет не хотел даже слышать слово «Украина». Как отмечает издание,, этот инцидент стал сигналом для администрации господина Трампа воспринимать Киев «как просителя, а не союзника».
Источники The Atlantic добавили, что политическая ситуация мешала использовать опыт Украины в борьбе с беспилотниками, хотя украинские власти не раз предлагали разместить дроны-перехватчики на базах США на Ближнем Востоке для защиты от иранских беспилотников.
В феврале 2025 года Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречались в Белом доме для подписания сделки по редкоземельным металлам. Во время переговоров президенты поспорили о помощи США Украине. Господин Трамп обвинил Украину в неблагодарности. Визит господина Зеленского в Вашингтон пришлось прервать, и соглашение не утвердили.
США. Отношения с Украиной
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