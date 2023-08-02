Разговоры о заглавном

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) запускает новый проект — дискуссионный молодежный клуб «Политика в деталях». В организации считают, что сейчас у молодежи есть запрос на обучение и участие в политической жизни страны. Правда, состоявшееся во вторник первое мероприятие клуба прошло скорее не в дискуссионном, а в лекционно-идеологическом ключе: в нескольких докладах студентам рассказали о героях специальной военной операции (СВО). Зато приглашенные эксперты немного поспорили о том, стоит ли наказывать педагогов за недостаточно патриотический подход или же проблема в том, что от идеологической работы с молодежью отказывается само государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые единороссы уверены, что через политические дискуссии российская молодежь придет к правильному пониманию патриотизма

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Молодые единороссы уверены, что через политические дискуссии российская молодежь придет к правильному пониманию патриотизма

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заседание дискуссионного клуба проходило в штабе МГЕР, расположенном в модном лофте на Рочдельской улице. На встрече присутствовало порядка 40 молодых людей. «Это не наш актив, смотрите — на них нет символики»,— обращали внимание корреспондента “Ъ” представители организаторов. По их словам, молодые люди были студентами МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО и Финансового университета при правительстве РФ.

На всех этих молодых людей обрушился целый поток лекций и выступлений, посвященный теме героизма — в том ключе, как его видит МГЕР. Под героями ожидаемо понимались прежде всего участники СВО и волонтеры, работающие на новых территориях. «Историческая параллель: подвиг героев Великой Отечественной войны и подвиг наших современных активистов», «Феномен российского патриотизма в XXI веке: Истории подвигов молодых героев СВО», «Проблемы освещения подвигов героев в СМИ», «Необходимость перестройки информационной политики в контексте СВО» — так были озаглавлены доклады спикеров. Разумеется, эти темы не предполагали каких-то споров или широкой дискуссии. Однако они все же возникли, хотя и не среди студентов, а в рядах приглашенных экспертов.

Так, политолог Сергей Марков поднял тему российских элит, которые, по его мнению, по-прежнему зачастую далеки от простых людей. Эксперт провел аналогию с Отечественной войной 1812 года: «Когда пришел Наполеон, произошло расфранцуживание российской элиты и ее русификация. И она объединилась со своим народом». По аналогии с этим важным историческим событием господин Марков сделал вывод, что сейчас российской элите нужна «деамериканизация». Причем добиваться ее он предложил весьма жесткими методами: «Если какой-то молодой парень высказывает презрение по отношению к СВО, а его отец является замминистра или крупным банкиром — он должен быть немедленно снят со своих постов. И это должно транслироваться по всем каналам».

«Я заканчивала магистратуру МГИМО,— вспомнила, в свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосеева.— У нас была преподавательница — к вопросу о шестой колонне и какие у них умозрения. Что она мне сказала в ходе одного из семинаров? Она мне сказала, что мы здесь воспитываем профессионалов, а не патриотов». Госпожа Федосеева также посетовала, что теперь некоторые ее однокурсники работают на зарубежные аналитические центры и разрабатывают стратегии против России. «Снять, снять сразу!.. Если снять пятерых, то у пятисот изменится мышление!!!» — тут же среагировал Сергей Марков.

Однако внезапно на защиту преподавателей, хоть и в весьма специфической манере, встал вице-спикер Мосгордумы журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он заявил, что педагог — это всего лишь функция, которая выполняет заданную политику государства, а эта политика в России долгие годы характеризовалась задачей «не формировать идеологию». «Вы можете себе представить, чтобы два года назад кто-то говорил о русской армии или обсуждал те вещи, которые мы обсуждаем?» — поинтересовался депутат. Но сейчас, разумеется, ситуация лучше, чем была в предшествующие годы, когда людям не задавали понятную «систему координат» — как это было в советское время, когда люди понимали, что «Родина выше всего», добавил господин Медведев.

Пришедшие на мероприятие студенты на вопросы “Ъ” о своих впечатлениях от него отвечали довольно скупо: «спикеры аргументировали свои позиции хорошо», «было интересно», «пригласили знакомые», «больше всех понравился Андрей Медведев». Один молодой человек, студент педагогического вуза, также сказал, что заседание было ему полезно, чтобы понять, как разговаривать с будущими воспитанниками.

Отметим, что, по сведениям “Ъ”, молодежь и студенты считаются в администрации президента достаточно проблемной аудиторией с точки зрения донесения до нее идей патриотизма: молодые часто слишком космополитичны, а учреждение для них различных конкурсов и проектов не ведет автоматически к росту среди молодежи патриотических настроений. Именно с целью изменения этой ситуации при поддержке администрации появился проект «ДНК России», в рамках которого был разработан специальный курс «Основы российской государственности». Стоит также напомнить, что в 2011 году попытка вступления студенческого союза МГУ в «Общероссийский народный фронт» вызвала негативную реакцию со стороны студентов. И с тех пор организации, связанные с властью, стараются работать с вузовской молодежью менее прямолинейно и более аккуратно.

Как сказал “Ъ” председатель МГЕР Антон Демидов, в ходе своих поездок по стране представители организации увидели, что у молодежи есть запрос на образовательные проекты в области политики. «Это запрос активной молодежи, студентов на получение знаний в области политологии, военной журналистики, основ ведения дебатов, ораторского мастерства»,— пояснил господин Демидов. Поэтому он уверен, что новый проект МГЕР будет востребованным.

Андрей Винокуров