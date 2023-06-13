Материально успешные патриоты

На Всероссийском патриотическом форуме «Твой герой» во вторник прошла панельная дискуссия «Место и роль патриотического воспитания в Стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года». Представители вузов, Минобрнауки и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) согласились с тем, что молодежная политика должна не только создавать возможности для самореализации молодых людей, но и прививать им патриотизм. Хотя к самому понятию патриотизма выступавшие подошли прагматично: по их мнению, служение стране и государству вовсе не подразумевает обязательного отказа от материальных ценностей, просто желательно, чтобы молодые люди на них не зацикливались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Разработкой стратегии развития молодежной политики по поручению президента занимается правительство при содействии профильной комиссии Госсовета. Участники панельной дискуссии патриотического форума дали понять, что речь в документе пойдет не только о создании эффективной среды для самореализации молодых и об уровне их зарплат (на что обращал внимание и президент), но и о некоторых идеологических аспектах.

Так, комиссия Госсовета по молодежной политике собирает инициативы от различных организаций, в том числе и от патриотических, сообщил председатель Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности при Минобрнауки Андрей Платонов. «Блок патриотического воспитания, блок духовно-нравственных ценностей, которые являются одной из основ работы, он как раз здесь учитывается… В указе президента №809 подробно расписаны ценности и угрозы нашим традиционным ценностям. Одна из основных задач — рассказать (молодому человеку.— “Ъ”) о ценностях, чтобы он себя с ними соотносил. Воспитать человека, который будет любить свою родину, приумножать ее благосостояние и будет ее защищать»,— пояснил господин Платонов.

А врио начальника управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Василий Тетерин добавил, что стратегия должна соответствовать «целям и задачам, установленным в Стратегии национальной безопасности, ряду федеральных законов, Конституции и указам президента о сохранении традиционных ценностей».

«То, что определен ряд ценностей, которые нормальный человек разделяет,— это очень важно,— отметил Андрей Платонов.— На прошлой неделе в РГСУ проводился аксиологический форум, где были определены более 50 ценностей и десяток антиценностей. И визуализация, каким образом мы можем увидеть проявление этих ценностей… Он (молодой человек.— “Ъ”) либо их разделяет, либо уходит в сторону антиценностей, но тогда это девиация, где нужно работать и нам, и специалистам по молодежной политике и специалистам другого профиля». Правда, перечень «антиценностей» господин Платонов не огласил, но пообещал представить их позже дирекции форума.

В то же время само понимание патриотизма, который, согласно президентскому указу, безусловно, относится к российским традиционным ценностям, по мнению участников обсуждения, тоже нуждается в уточнении.

«Нам важно переходить к действительно деятельному патриотизму. И понимать, что патриотизм — это не только знать государственные символы, не только в целом говорить "я люблю свою страну", а скорее быть ей полезным в хорошем смысле этого слова»,— объяснял врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Дмитрий Покровский. При таком подходе в патриоты могут записать себя и те, кто «поднимает конкретные секторы экономики, развивает технологии, готов двигать страну вперед с пониманием, что это и есть патриотизм». Настроить общественное восприятие таким образом получится, считает господин Покровский, если «прививать патриотизм в конкретных направлениях профессиональной подготовки человека»: студентам-юристам, к примеру, можно предложить «обыграть, прожить» Нюрнбергский или Токийский судебные процессы.

Василий Тетерин поддержал коллегу, заявив, что «патриоты — это не только те, кто выходит на торжественные мероприятия с флагами и занимается в военно-патриотических клубах», но и те, кто «почему-то не пошли в этот клуб, но нашли себя в спорте, науке или где-то еще». «Наша задача-то как раз — дать молодому человеку понять, что вся жизнь его в родной школе, университете, на своем рабочем месте — это служение своему делу, тем принципам, которые из тебя и формируют ответственного человека, патриота своей малой родины, своей страны»,— рассуждал чиновник.

Поступившее из зала возражение о том, что подобный подход, возможно, лишен целостности и порождает противоречие между «самореализацией и заработком» с одной стороны и беззаветным служением Отечеству с другой, спикеры отвергли.

В обоснование своей позиции господа Покровский и Тетерин сослались на то, что качественные результаты труда сами по себе являются «маркером патриотизма», а уделить внимание общественно значимым, но неоплачиваемым проектам можно и в свободное от работы время.

«Я могу быть бизнесменом, который производит табуретки: у меня цех, у меня сотрудники, и мы производим табуретки,— размышлял Дмитрий Покровский.— И эти табуретки мы продаем. Как у любого бизнесмена, моя основная цель — зарабатывание денег. Но я, как патриот своей страны, хочу, чтобы эти табуретки продавались по всему миру и были лучшими табуретками в мире, но на них при этом будет написано "Сделано в России". Это же тоже элемент патриотизма».

Впрочем, в идеале такой патриот от бизнеса должен находить время и на волонтерскую деятельность, добавил господин Покровский. «Я могу работать, я зарабатываю деньги, но, когда вечером у меня есть время отдохнуть, я не лежу на диване с бутылкой пива, а я иду и помогаю тому, кто в этом нуждается»,— развивал свою мысль представитель Минобрнауки. Искомый «деятельный патриотизм», по его мнению, как раз и кроется в умении гражданина «держать баланс» между работой и общественной деятельностью, не зацикливаясь при этом на доходе и прибыли.

Григорий Лейба