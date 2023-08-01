Из поездок убирают визы

Россия запустила туристический обмен с Китаем и Ираном — для таких поездок не потребуется виза. Подобный механизм действовал до пандемии COVID-19, его планировали возобновить с 1 августа, об этом говорили в Минэкономразвития. По правилам, которые действовали до 2020 года, в группе должно быть от пяти до 50 человек, они могли находиться на территории страны до 15 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Правда, сами группы еще не сформированы, и обновленный механизм отправки туристов игрокам рынка пока неизвестен, рассказал председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров. Он ожидает, что его клиенты отправятся таким образом в Китай не раньше начала осени:

«Регламент самого межправительственного соглашения известен, но порядок прохождения границ, передачи туристов из рук в руки, до сих пор не очень ясен.

Мы планируем, что наши группы поедут по безвизовым спискам где-то в сентябре. Сейчас отправлять людей в неизвестность довольно сложно, и у нас в августе все группы отправляются по визам.

Что касается удобства безвизовых поездок, то это в первую очередь упрощает работу туроператоров. В любом случае период оформления документов для путешественников превышает 10-14 дней. По безвизовым же спискам мы можем присоединить человека к группе буквально за три дня до выезда, если у нас сформирован соответствующий тур».

В Минтрансе говорили, что перелеты в Китай из России выполняют пять авиакомпаний, это более 30 рейсов в неделю. Из КНР, в свою очередь, летают семь перевозчиков. Стоимость билета из Москвы в Пекин и обратно в августе начинается примерно с 55 тыс. руб.

Интерес к путешествиям в Китай со стороны туристов достаточно высокий, отметил владелец и гендиректор компании Go China Сергей Седов:

«Учитывая то, сколько лет Китай был закрыт, отложенный спрос и наступивший осенний сезон в стране привели к тому, что количество желающих поехать в Поднебесную, мягко говоря, большое.

Группы набираются по любым программам, люди готовы ехать и летом. Но, слава богу, прислушиваются к нам, так как сейчас там жара и влажность под 100%.

Осень, весна — лучшее время для визита в Китай, и сейчас туры активно бронируются. Все ждали групповых виз, их запуска с 1 августа. Но, к сожалению, пока еще идет переговорный процесс.

Вместе с тем за время пандемии COVID-19 в стране много поменялось. Китай отказался от бумажных денег, карточки тоже считаются каким-то пережитком прошлого. Учитывая, что наши туристы могут ехать только с наличными, это вызывает определенные неудобства.

Кроме того, говорят, что товары в КНР тоже все-таки немножко подорожали, и уже цены не такие привлекательные, как раньше. Но тем не менее все то, чем Китай был интересен для наших клиентов, осталось. Туристы едут туда, справляясь со сложностями».

По данным Ассоциации туроператоров России, основной спрос сейчас приходится на экскурсионные путевки в Китай. До пандемии популярным был пляжный отдых на острове Хайнань, однако сейчас прямого авиасообщения с ним нет. В список туроператоров, которые смогут предлагать клиентам безвизовые путешествия в Китай, вошли 364 компании, в том числе крупные игроки, такие как Anex Tour, «Библио-Глобус» и «Интурист».

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Елена Иванова