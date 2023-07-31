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Коммерсантъ FM
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С дружественным трудовым визитом

Азия помогла РФ с въездным потоком

В первом полугодии число иностранцев, приехавших в Россию, увеличилось более чем на 20% год к году, отчиталась Погранслужба ФСБ. Хотя поток все еще вдвое отстает от допандемийного, очевидными факторами стали восстановление рынка въездного туризма за счет стран Азии и Ближнего Востока, растущее число частных поездок жителей приграничных европейских стран и резкое увеличение числа мигрантов из Средней Азии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За первое полугодие иностранцы совершили в Россию 7,2 млн поездок, это на 22,5% больше год к году, следует из опубликованных 31 июля данных Погранслужбы ФСБ. Но цифра все еще вдвое меньше, чем в первой половине докризисного 2019 года (15,1 млн человек). Число поездок непосредственно с туристическими целями в январе—июне в натуральном выражении составило 187,8 тыс. человек — это на 130,4% больше год к году, но на 90,5% меньше, чем в 2019 году.

  • Основной въездной турпоток в РФ, по данным Погранслужбы ФСБ, идет из Китая — 32,3 тыс. поездок, на втором месте граждане Турции (20,5 тыс.), на третьем — Германии (17,5 тыс.).
  • Активнее в Россию стали ездить туристы из Ирана (9,2 тыс. поездок, рост в четыре раза), Индии (5,1 тыс., рост на 46%), ОАЭ (5 тыс., рост в два раза) и Израиля (4,3 тыс., рост в 2,8 раза).
  • Большинство привычных европейских направлений показали снижение.
  • Исключением стали приграничные страны: число поездок из Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы за первое полугодие резко увеличилось.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, граждане ЕС сейчас все же чаще приезжают в РФ с «частными или гуманитарными целями», в то время как поток классических путешественников из стран Азии и Ближнего Востока демонстрирует устойчивую позитивную динамику. Эксперт связывает тренд со снятием пандемийных ограничений в Китае, традиционно формировавшем наибольшее число поездок в Россию. «Если в прошлом году туристов пугало то, что в стране не работают банковские карты западных платежных систем, то сейчас они начали пользоваться Union Pay»,— отмечает он. Эксперт рассчитывает на рост в июле—декабре числа въездного турпотока в РФ в три-четыре раза за счет начала работы с 1 августа системы электронных виз.

Общее число въездов иностранцев в Россию выросло во многом за счет стран, традиционно обеспечивающих поток трудовых мигрантов.

  • Так, из Казахстана, по подсчетам Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии приехали 1,4 млн человек, это на 42% выше год к году.
  • Поток из Узбекистана за год вырос на 83%, до 1,7 млн человек, из Таджикистана — на 55%, до 1,07 млн, из Киргизии — на 61%, до 510,9 тыс.

Профессор факультета антропологии Сергей Абашин допускает, что речь идет о восстановлении въезда трудовых мигрантов после «просадки, вызванной пандемией». Хотя заметных стимулов для их притока эксперт не видит: «Падение рубля удешевляет труд, а часть мигрантов не едет в страну в силу политической обстановки».

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Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин подтверждает, что в агросекторе приток трудовых мигрантов из соседних стран растет. По его словам, сократившийся из-за ограничений в пандемию поток иностранных рабочих начал восстанавливаться еще в 2022 году, а сегодня ситуация в целом нормализовалась. Хотя управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко отмечает, что девелоперы по-прежнему вынуждены конкурировать за рабочую силу.

Сами россияне по итогам первого полугодия суммарно совершили 11,7 млн поездок за границу, что на 37,9% больше, чем годом ранее, но на 45% меньше, чем до пандемии, свидетельствуют данные Погранслужбы ФСБ.

Непосредственно с целью туризма было совершено 4,1 млн поездок, что на 75,5% больше год к году, но на 48,3% меньше, чем в 2019 году. Основными направлениями турпоездок за рубеж для россиян остаются Турция (1,7 млн, рост год к году на 62,2%), ОАЭ (678,4 тыс., рост на 96,4%), Египет (462 тыс., рост на 33,4%), Таиланд (423 тыс.), Армения (209 тыс., рост в два раза).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин обращает внимание на то, что выездной поток в первом полугодии показал позитивную динамику, несмотря на волатильность национальной валюты. По его словам, турбизнес наблюдает восстановление активности также на части европейских направлений, например, в Черногорию и на Кипр. Но в официальную статистику эти данные не попадают из-за отсутствия прямого авиасообщения.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев

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