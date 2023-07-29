Китай набирает туристов

На фоне заявлений российских властей о перспективах безвизовых поездок в Китай туристы стали чаще интересоваться этим направлением. О росте спроса на отдых в азиатской стране “Ъ FM” рассказали представители туррынка. На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с 1 августа заработают электронные документы на въезд. Кроме того, возобновятся первые групповые безвизовые поездки. Во сколько обойдется отдых в Китае? И какие форматы сейчас популярны? Выясняла Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Китай и Россия подписали соглашение о возобновлении безвизовых групповых путешествий еще 20 февраля. Оно предполагает, что туристы в группе от пяти до 50 человек смогут без оформления документов на въезд находиться в стране не более 15 дней. И, как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, полгода все находилось на этапе согласования.

Однако к концу июля, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, стороны обменялись списками туроператоров, и все необходимые процедуры для введения безвизового режима завершились. Так что первые группы отдыхающих приедут, как сказал министр, «со дня на день». В результате спрос на поездки в Китай может вырасти в несколько раз, ожидает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Сам по себе интерес к Китаю очень большой. После того как заработают безвизовые поездки, по нашим оценкам, спрос существенно вырастет. И Китай сможет войти в топ-5 направлений, особенно в преддверии зимнего сезона, в два-три раза. Сейчас туристы в основном летают на материковую часть Китая, при этом есть те, кто едет в Хайнань. Очень развит медицинский туризм.

Цены начинаются от 150 тыс. руб. Если говорить про бизнес, они на уровне 300 тыс. руб., люксовый сегмент — в пределах 450 тыс. руб.»

Сейчас туристам приходится ждать несколько месяцев для того, просто чтобы подать документы на визу. А это серьезно сказывается на спросе. Но, несмотря на трудности, этим летом интерес к поездкам в Китай по сравнению с допандемическим 2019-м, согласно данным «Яндекс Путешествий», вырос в два раза. При этом средняя стоимость перелета туда и обратно составляет чуть больше 50 тыс. руб.

А одна ночь в отеле, например, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга обойдется в 9,5-16 тыс. руб., сообщают аналитики. Популярностью пользуются не только крупные города, рассказывает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Из 100 клиентов 80% интересуются Китаем. Конечно, ошеломляющая статистика. Много запросов по горам Аватара. Дело не в фильме — это в целом уникальное место, космические пейзажи. Сиань с захороненной терракотовой армией, есть тур "Загадки цивилизации". Шесть ночей в отеле "четыре звезды" на двоих в среднем обойдутся в 400 тыс. руб. Это групповые. Что касается индивидуальных туров, неделя на двоих стартует от 600 тыс. руб. без перелета».

Как отмечают игроки рынка, с которыми пообщался “Ъ FM”, путешественники чаще стали выбирать необычные комбинированные туры. Некоторые совмещают познавательные поездки с обучением или повышением квалификации. Так свой отпуск, к примеру, проводят врачи, практикующие восточную медицину и художники, стремящиеся постичь техники азиатской живописи.

Еще есть россияне, которые объединяют путешествие по Китаю с бизнес-поездкой. На них сейчас приходится большая часть запросов, продолжает глава туркомпании Майя Котляр: «Цены увеличились примерно на 20-30% из-за ослабления курса. Участились запросы на остров Хайнань. Туда планируется запустить прямое авиасообщение. Гонконг — совершенно современный бизнес-мир, есть что посмотреть.

Шанхай — абсолютно люксовый отдых: красивые заливы, бизнес-атмосфера с потрясающими ресторанами и казино.

Макао — очень самодостаточное направление, и туда едут пока единицы специально для того, чтобы поиграть в казино. Что касается спроса, я считаю, что Китай возьмет большую долю. Если выразить в цифрах, это 1,2-1,5 млн».

По данным Ассоциации туроператоров России, после введения безвизового режима с Китаем стоимость отдыха в стране снизится примерно на 20-30%. Недельная путевка на Хайнань по системе «все включено» будет стоить примерно 70-80 тыс. руб. на одного. Но это если туда можно будет добраться прямым рейсом. Туроператоры надеются, что перелеты из российских городов на китайский курорт без пересадок стартуют в сентябре.

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