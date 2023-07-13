«Коктейли Молотова» долетели до суда

Центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в поджоге военкомата. В ходе заседания выяснилось, что подсудимый, по версии следствия, планировал захватить власть в ряде уральских городов, а его конечной целью было «свержение конституционного строя». Следствие не исключает, что он был приверженцем запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР». Адвокат Николая Юрьева считает, что дело сфабриковано, а сам подсудимый заявил, что его первоначальные признательные показания были даны под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 5 февраля. Когда 44-летний Николай Юрьев намеревался кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата на улице Перевальная, 15, в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области), его задержали сотрудники ФСБ. На видео, представленном пресс-службой УФСБ по Свердловской области, задержанный признался, что хотел сжечь объект. При нем были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, в его телефоне нашли фотографии здания военкомата, сделанные заранее.

Николаю Юрьеву предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).

Согласно обвинительному заключению, мужчина готовился к поджогу заранее — приобрел все необходимое для изготовления зажигательных смесей и подговорил двух знакомых. При этом он с помощью радиоприемника прослушивал волну, по которой переговариваются дежурные в военном комиссариате.

На заседании суда выяснилось, что в отношении двух вероятных сообщников Николая Юрьева — неких Игнатьева и Хомяка — уголовное дело не возбуждалось: они согласились на участие в оперативном эксперименте и записывали его на скрытую камеру. Отмечается, что оба проходят военную службу по контракту.

В материалах дела есть аудио- и видеозаписи переписки, где Николай Юрьев рассказывает о том, что можно было бы с помощью военных захватить власть в Новоуральске, затем — в Лесном (ЗАТО в Свердловской области) и в Екатеринбурге. Как считает прокуратура, конечной целью было «свержение конституционного строя».

Подсудимый заявил, что первоначальные признательные показания дал под давлением. Его адвокат Александр Козлов утверждает, что вероятные сообщники — сотрудники Росгвардии, которые сами подговорили Юрьева совершить теракт и могли спровоцировать его на высказывания. «Меня склонили ребята. Я подумал, что это друзья»,— признался подсудимый. Защита утверждает, что он сам собирался отговорить сообщников от совершения преступления.

Следствие предполагает, что Николай Юрьев мог иметь отношение к запрещенной в РФ организации «Граждане СССР», члены которой не признают распада Советского Союза. У него и его знакомых нашли соответствующие документы. По данным военного комиссариата, он в грубой форме отказывался от получения повестки в военкомат, которую ему пытались вручить в период частичной мобилизации.

Следующее заседание по делу состоится 18 июля.

Анна Капустина, Екатеринбург