В Крыму задержана учительница, разбившая бутылку с «коктейлем Молотова» возле военкомата

Против учительницы русского языка из Феодосии, которая разбила бутылку с «коктейлем Молотова» возле военкомата, возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Правоохранители также проверяют информацию о том, что она была завербована украинскими спецслужбами, сообщили в МВД Крыма.

По данным полиции, 29 июля около 18 часов 51-летняя женщина, работающая учительницей русского языка одной из школ Феодосии, разбила об асфальт бутылку с зажигательной смесью возле здания военного комиссариата. Ее задержали на месте происшествия. На допросе педагог заявила, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они якобы убедили ее совершить этот поступок. Женщина также сообщила, что оформила на себя кредит на 3 млн руб. и перевела все средства по реквизитам, которые указали ей звонившие.

Сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ устанавливают все обстоятельства происшедшего, отрабатывая в том числе версию о вербовке учительницы украинскими спецслужбами.

Ранее в Симферополе задержали местного жителя, который был завербован сотрудниками украинской разведки и позднее взорвал железнодорожное полотно в Крыму на 23 февраля.

Александр Дремлюгин, Симферополь