В центре Петербурга неизвестный мужчина поджег двери военкомата

Мужчина поджег двери военкомата на улице Чайковского, 55 в центре Петербурга, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Центрального района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственные мероприятия проходят у военкомата на Чайковского, 55 в Центральном районе Петербурга. Вечером 31 июля неизвестный мужчина поджег дверь комиссариата.

Фото: Андрей Цедрик, Коммерсантъ Следственные мероприятия проходят у военкомата на Чайковского, 55 в Центральном районе Петербурга. Вечером 31 июля неизвестный мужчина поджег дверь комиссариата.

Фото: Андрей Цедрик, Коммерсантъ

По предварительной информации, мужчина поджег входные двери комиссариата, а затем попытался протаранить ворота на легковом автомобиле. Пожар ликвидирован, комиссариат не получил значительный ущерб, утверждают в администрации.

Военкомат оцепили, водителя задержали полицейские, убедился корреспондент «Ъ-СПб». Мужчина приехал на место на автомобиле ВАЗ 2199, силовики осмотрели машину. На месте продолжают работать кинологи. От комментариев правоохранители отказались. В 22:00 к комиссариату пригнали эвакуатор для авто.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте