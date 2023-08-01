Песков заявил, что угроза Москве от ударов беспилотников очевидна

В Кремле отреагировали вторую за два дня атаку на башню IQ-квартала в «Москва-Сити», в которой располагается ряд министерств. Пресс-секретарь президента признал, что для столицы существует очевидная угроза, однако подчеркнул, что комментировать произошедшее может только Минобороны.

«Нечего добавить к тому, что сказано Минобороны. Комментировать с экспертной точки зрения это могут только военные. Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ-FM» о том, как Кремль оценивает защищенность столицы.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не видят аналоги атаки БПЛА с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда в результате атаки террористической и запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити». В ходе прошлой атаки, 30 июля, также были повреждены здание правительственного комплекса в IQ-квартале и «Око-2». Сегодня, 1 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще.

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

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