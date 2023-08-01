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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 524-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 августа

Москва атакована беспилотниками, один вновь попал в небоскреб в «Москва-Сити». В Харькове произошла серия взрывов. В городе после этого возникли перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим российским партнером, узнал «Ъ». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. ЮАР будет участвовать во встрече по Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии.

9:40. Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве, демонтированы вывески. По словам собеседника «РИА Новости», сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье. О намерении приостановить с 1 августа работу посольства Исландия объявила в июне.

8:50. «Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области»,— сообщили в Минобороны.

8:45. Под Варшавой обнаружены незаконно складируемые отходы, большая часть их поступила туда от крупнейшего производителя тротила в НАТО, сообщает портал onet.pl.

8:34. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до $6,66 за бушель по итогам торгов 31 июля. Это на 0,59% меньше по сравнению с уровнем, зафиксированным после прекращения зерновой сделки 18 июля — $6,7 за бушель.

8:33. На Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды вооруженных сил (ВСУ), во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк. Он также признал, что иногда сотрудники военкоматов «перегибают».

8:33. Польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет. Он допустил, что это связано с плохой подготовкой, либо недостатком авиации и артиллерии.

8:33. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что делегация его страны не будет участвовать в мирных переговорах по Украине без участия России.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 523-й

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8:33. Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует прекратить выпуск своей продукции в России.

8:32. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении.

8:32. В Харькове произошла серия взрывов. В городе после этого возникли перебои с энергоснабжением и водоснабжением.

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Смотреть

8:32. Москва была атакована беспилотниками. Один из них попал в небоскреб в «Москва-Сити», который был поврежден при прошлой атаке. Минобороны сообщило, что два беспилотника были сбиты ПВО в Московской области. Попавший в небоскреб БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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