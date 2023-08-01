Минобороны РФ: попавший в небоскреб в «Москва-Сити» беспилотник был подавлен средствами РЭБ

Минобороны РФ сообщило, что отразило атаку беспилотниками на Москву. Упавший на небоскреб «Москва-Сити» дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Еще два беспилотника были сбиты средствами противовоздушной обороны над Одинцовским и Наро-Фоминский районами Московской области.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити"»,— говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что один беспилотник попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке. Он не уточнил, в какой именно небоскреб попал дрон. В ходе прошлой атаки, 30 июля, были повреждены здание правительственного комплекса в IQ-квартале и «Око-2». По данным ТАСС, речь идет о здании в IQ-квартале. Нарушено 150 кв. м остекления. Информации о пострадавших нет.

Леонид Уварчев