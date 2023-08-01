Сотрудники Минэкономики работают удаленно после атаки БПЛА на башню «Москва-сити»

Сотрудники Минэкономики работают в удаленном режиме, после того как беспилотник врезался в здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити». Об этом сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко. Она уточнила, что совещания проводятся в режиме ВКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке»,— рассказала госпожа Левченко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что из-за атаки беспилотника поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. Согласно сайту «IQ-квартала», там находятся офисы Минэкономики. В здании также расположены офисы Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка. Сотрудников Минцифры перевели на удаленку до конца недели.

Это вторая атака на «Москва Сити» за прошедшие три дня. Первая произошла 30 июля, было повреждено здание в IQ-квартале на уровне 17 этажа, где также находится офис Минэкономики, и башня «Око-2». «Яндекс», чьи офисы находятся в башнях «Око» и «Око-2», попросил сотрудников не приходить в офисы ночью (с 1:00 до 6:00), сообщает Reuters.

Сегодня ночью, 1 августа, один беспилотник попал в ту же башню в IQ-квартале. Минобороны РФ утверждает, что БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы и он, «потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий» «Москва-Сити».

Лаура Кеффер