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Коммерсантъ FM
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Сотрудники Минэкономики работают удаленно после атаки БПЛА на башню «Москва-сити»

Сотрудники Минэкономики работают в удаленном режиме, после того как беспилотник врезался в здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити». Об этом сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко. Она уточнила, что совещания проводятся в режиме ВКС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке»,— рассказала госпожа Левченко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что из-за атаки беспилотника поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. Согласно сайту «IQ-квартала», там находятся офисы Минэкономики. В здании также расположены офисы Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка. Сотрудников Минцифры перевели на удаленку до конца недели.

Это вторая атака на «Москва Сити» за прошедшие три дня. Первая произошла 30 июля, было повреждено здание в IQ-квартале на уровне 17 этажа, где также находится офис Минэкономики, и башня «Око-2». «Яндекс», чьи офисы находятся в башнях «Око» и «Око-2», попросил сотрудников не приходить в офисы ночью (с 1:00 до 6:00), сообщает Reuters.

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Сегодня ночью, 1 августа, один беспилотник попал в ту же башню в IQ-квартале. Минобороны РФ утверждает, что БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы и он, «потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий» «Москва-Сити».

Лаура Кеффер

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