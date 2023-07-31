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Коммерсантъ FM
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Сотрудников Минцифры перевели на удаленку из-за падения БПЛА в «Москва-Сити»

Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу до конца недели после того, как 30 июля в здания в IQ-квартале «Москва-Сити», где находится офис ведомства, попал беспилотник. Об этом с верифицированного аккаунта написал глава ведомства Максут Шадаев в комментариях в Telegram-канале «Нецифровая экономика».

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Максут Шадаев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, работа на удаленке позволит «решить офисные проблемы». Согласно его сообщениям в закрытом внутриведомственном чате, несущие конструкции и инженерные системы в здании не пострадали и уже в понедельник в нем можно будет работать. Сильно пострадали 10–11 этажи, сотрудников оттуда переведут в другие рабочие места.

Он также подбодрил своих сотрудников: «Мы часто говорим, что IT-шники очень тревожные. Сегодня мы можем показать пример выдержки и целеустремленности ... Ребята, я очень рассчитываю на всех вас».

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при ночной атаке беспилотниками были повреждены две башни «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, пострадал охранник. В результате падения БПЛА в «Москва-Сити» в обеих башнях на нескольких этажах были выбиты стекла. В пострадавшем при атаке здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. По информации источника «РИА Новости», в момент крушения БПЛА сотрудников министерств в здании не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Москва-Сити'' подвергся падению».

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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