ОАК планирует выпустить 18 самолетов МС-21 и более 40 Superjet New к 2026 году

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) до 2026 года намерена произвести 18 самолетов МС-21, заявил замгендиректора ОАК Андрей Богинский. По его словам, к тому же сроку выпустят более 40 Sukhoi Superjet нового поколения.

«У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап — это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть — в 2024 году, 12 в — 2025 году)»,— рассказал «РИА Новости» господин Богинский. Он добавил, что работы идут по графику.

Минфин сообщал, что на проект МС-21 выделят около 280 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. По данным «Ъ», стоимость МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. Также МС-21 может получить дальнемагистральную версию.

Подробности — в публикации «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Лаура Кеффер