Спекулянты наигрались
Котировки золота вернулись к росту
Стремительный обвал цен на золото, продолжавшийся с конца лета, неожиданно прервался. В понедельник котировки поднимались выше уровня $3,66 тыс. за унцию, отступив от 14-месячного минимума на 3,5%. Коррекция связана с перепроданностью металла, а также возвращением на должность гендиректора Nvidia ранее уволенного Дженсена Хуанга. Аналитики не исключают возвращения цен на золото к $3,7–3,8 тыс. за унцию.
После двухнедельного снижения и достижения 14-месячного минимума котировки золота начали восстанавливать позиции. По данным Investing.com, в понедельник на мировом рынке стоимость золота поднималась до $3,66 тыс. за тройскую унцию, что почти на 3,5% выше значений пятницы. Повышение цен наблюдалось и на другие драгоценные металлы. Так, стоимость серебра достигла $43,4 за унцию, прибавив за день свыше 5%. Котировки платины выросли на 3,2%, до $1,342 тыс. за унцию. Палладий прибавил в цене лишь 1,7%, достигнув $909,6 за унцию.
Данному отскоку предшествовали три месяца почти непрерывного снижения цен на золото.
За это время они опустились почти на 24%, пережив сильное падение котировок с весны. Если в первые осенние месяцы металл терял в цене на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке, то в ноябре добавилось укрепление доллара США и ожидания повышения ставки ФРС в декабре. «На минувшей неделе давление оказала распродажа акций технологических компаний в США, вынудившая инвесторов сокращать кредитное плечо и продавать ликвидные активы, включая золото»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова. На фоне распродажи акций ИИ-сектора Nasdaq Composite потерял на минувшей неделе 10%, золото потеряло более 8%.
до 3,66 тысячи долларов
за тройскую унцию поднималась цена золота на мировом рынке в понедельник, 23 сентября 2026 года, по данным Investing.com.
После такого обвала в понедельник произошел ожидаемый отскок цен, усиленный новостями о том, что Дженсен Хуанг восстановлен в должностях президента и гендиректора Nvidia. Данная новость была позитивно расценена инвесторами, как итог — индекс Nasdaq Composite подскочил в понедельник почти на 6%, отыграв большую часть снижения на прошлой неделе. «Новая неделя началась с отскока еще до новостей о возвращении Джесена Хуанга. Дополнительный инфоповод лишь ускорил движение и расширил его масштаб на многие классы активов, включая золото»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
Уникальна текущая ситуация тем, что в отличие от весны, когда вложения в металл сокращали и долгосрочные инвесторы, в этот раз такие продажи были минимальными.
По данным Bloomberg, по итогам минувшей недели активы всех биржевых ETF, инвестирующих в золото, сократились лишь на 8,8 т, до 3,13 тыс. т. За последние четыре недели активы фондов сократились на 15,5 т против падения на 94 т в марте. Это говорит о нежелании большей части институциональных инвесторов сокращать позиции в металле по текущим уровням, которые на 15% ниже значений конца 2025 года.
Аналитики и управляющие не исключают дальнейшего роста цен, но сомневаются, что он будет устойчивым. Елена Нефедова допускает рост котировок в рамках отскока вплоть до диапазона $3,7–3,8 тыс. за унцию. Но устойчивость восстановления будет сильно зависеть от инфляции в США и риторики ФРС. «По мере стабилизации фондового рынка часть капитала может вновь направиться в золото. Однако без ослабления доллара и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС восстановление выше $4 тыс. за унцию может быть отложено до 2027 года»,— отмечает госпожа Нефедова.
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Данные: Investing.com
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Поддержку металлу будет оказывать устойчивый спрос на него со стороны центробанков. «В третьем квартале ЦБ вместе с другими официальными институтами купили 321 т золота в чистом выражении, на 42% больше, чем годом ранее»,— отмечает Руслан Клышко. Как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, центробанки решают задачу диверсификации резервов, а управляющие сейчас больше сосредоточены на том, где взять деньги для покрытия убытков и снижения риска в портфелях. Но одних покупок в резервы недостаточно для разворота тренда, особенно в периоды массовых продаж со стороны спекулянтов, заключает эксперт.