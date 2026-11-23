По данным Bloomberg, по итогам минувшей недели активы всех биржевых ETF, инвестирующих в золото, сократились лишь на 8,8 т, до 3,13 тыс. т. За последние четыре недели активы фондов сократились на 15,5 т против падения на 94 т в марте. Это говорит о нежелании большей части институциональных инвесторов сокращать позиции в металле по текущим уровням, которые на 15% ниже значений конца 2025 года.