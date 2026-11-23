За это чиновник попросил оказать благотворительную помощь общественной организации «Первореченский спортивный клуб» (ПСК), которому требовались 35 млн руб. для прохождения лицензирования футбольного клуба во второй лиге ПФЛ. Клуб организовал сам господин Коробка в 2008 году, когда был главой крестьянско-фермерского хозяйства. После назначения на должность вице-губернатора в 2015 году Андрей Коробка отошел от руководства клубом, но по его рекомендации спонсорскую помощь ПСК оказывали многие кубанские агропредприятия. Бизнесмены согласились, и в январе 2026 года Сиябанд Намоев перечислил первый транш в сумме 15 млн руб. на счет ПСК. После этого предприниматели несколько раз напоминали Андрею Коробке о его обещании и каждый раз получали ответ, что вопрос прорабатывается. В апреле 2026 года господин Намоев-младший сообщил в правоохранительные органы о мошенничестве, Андрей Коробка был арестован и отстранен от должности.