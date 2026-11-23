Вице-губернатору назначили штрафной
Бывшего замглавы Кубани обвиняют в мошенничестве ради футбольного клуба
Пять лет колонии общего режима и штраф в 900 тыс. руб.— такое наказание предложило обвинение для Андрея Коробки, бывшего заместителя главы Краснодарского края. Подсудимый признал, что обманул бизнесмена, пообещав содействие в застройке территории неработающего сахарного завода в обмен на благотворительную помощь. Семья подсудимого уже вернула бизнесмену 15 млн руб., выплаченные им местному футбольному клубу.
Заседание по уголовному делу Андрея Коробки, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в Динском суде Краснодарского края не привлекло большого внимания. Кроме нескольких журналистов в зале присутствовала лишь жена бывшего вице-губернатора. Прокурор Эдуард Пострыгай зачитал обвинительное заключение, после чего бывший заместитель главы края обратился к суду. «Признаю вину и раскаиваюсь. Приношу извинения потерпевшему»,— сказал он. Потерпевший Сиябанд Намоев также был немногословен. Он попросил не наказывать Андрея Коробку строго и сообщил, что похищенные средства в сумме 15 млн руб. возвращены ему родственниками подсудимого; претензий к бывшему чиновнику у предпринимателя нет.
По данным следствия, замысел хищения средств учредителя ООО «Бизнес медиа» Сиябанда Намоева возник у Андрея Коробки в ноябре 2025 года. За год до этого господин Намоев приобрел компанию «Динск-сахар», в собственности которой находится неработающий сахарный завод в станице Динской с участком площадью 77 га. Сиябанд Намоев — сын Темура Намоева, владельца крупного краснодарского девелопера ГКНВМ. Отец и сын Намоевы вели с администрацией муниципалитета переговоры о судьбе завода. Обсуждались перспективы возобновления производства сахара и альтернативы — создание нового промышленного предприятия или технопарка, а также возможность застройки промзоны жильем. Андрей Коробка интересовался планами холдинга НВМ, поскольку и он сам, и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев являются выходцами из станицы Динской и проживают там.
Узнав о намерении предпринимателей использовать участок под застройку, вице-губернатор Коробка предложил им помочь в изменении вида разрешенного использования земли с категории «промышленность» на «малоэтажное жилое строительство».
За это чиновник попросил оказать благотворительную помощь общественной организации «Первореченский спортивный клуб» (ПСК), которому требовались 35 млн руб. для прохождения лицензирования футбольного клуба во второй лиге ПФЛ. Клуб организовал сам господин Коробка в 2008 году, когда был главой крестьянско-фермерского хозяйства. После назначения на должность вице-губернатора в 2015 году Андрей Коробка отошел от руководства клубом, но по его рекомендации спонсорскую помощь ПСК оказывали многие кубанские агропредприятия. Бизнесмены согласились, и в январе 2026 года Сиябанд Намоев перечислил первый транш в сумме 15 млн руб. на счет ПСК. После этого предприниматели несколько раз напоминали Андрею Коробке о его обещании и каждый раз получали ответ, что вопрос прорабатывается. В апреле 2026 года господин Намоев-младший сообщил в правоохранительные органы о мошенничестве, Андрей Коробка был арестован и отстранен от должности.
По данным обвинения, полученные от Сиябанда Намоева средства были использованы на нужды футбольного клуба ПСК (зарплата сотрудникам, поездки на соревнования). Андрей Коробка в ходе судебного процесса, отвечая на вопросы обвинения и защиты, несколько раз подчеркнул, что сам он не получил никакой выгоды от благотворительной помощи Сиябанда Намоева.
В прениях прокурор Пострыгай предложил назначить подсудимому Коробке наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. руб. Экс-вице-губернатор от выступления в прениях отказался, его защита просила назначить условный срок. Приговор будет оглашен 25 ноября.