Пост главного редактора журнала Сергей Чупринин занял в 1993 году. Он автор ряда книг по истории литературы, в том числе «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» и «Оттепель: Действующие лица». В 2008 году он был удостоен ордена Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и журналистики, а в 2021 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области СМИ. Входил в состав жюри литературных премий, среди которых «Поэт», «Русский Букер» и премия Александра Солженицына.