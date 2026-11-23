Умер главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин
В возрасте 78 лет умер литературный критик, историк литературы Сергей Чупринин, многолетний главный редактор журнала «Знамя». Об этом в соцсетях сообщили литераторы Татьяна Тимакова и Денис Драгунский. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.
Сергей Чупринин родился 29 ноября 1947 года в Архангельской области. В 1971 году окончил филологический факультет Ростовского государственного университета. Карьеру начинал в районной газете «Свет Октября» и областной газете «Комсомолец». После переезда в Москву с 1976 по 1989 год работал обозревателем в «Литературной газете», где получил известность как яркий литературный критик. В 1989 году был приглашен в редакцию журнала «Знамя» на должность первого заместителя главного редактора.
Пост главного редактора журнала Сергей Чупринин занял в 1993 году. Он автор ряда книг по истории литературы, в том числе «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» и «Оттепель: Действующие лица». В 2008 году он был удостоен ордена Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и журналистики, а в 2021 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области СМИ. Входил в состав жюри литературных премий, среди которых «Поэт», «Русский Букер» и премия Александра Солженицына.