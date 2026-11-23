Это не первый раз, когда бывшие или нынешние сотрудники оспаривают невыплаты от ГК «Элемент». Так, например, 11 ноября Telegram-канал «На равных — трудовые права» опубликовал сообщение сотрудника «Микрона», где последний утверждал, что сотрудникам «не выплачивают годовую премию за 2025 год, которую раньше стабильно перечисляли в январе; премию за 2024 год выплатили только летом, а в этот раз сотрудники не дождались ее до сих пор». В октябре Cnews писал, что аналогичные задержки по выплате зарплат или премий также происходили в НИИМА «Прогресс» (дизайн-центр в области микроэлектроники, входит в ГК «Элемент»).