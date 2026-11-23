Без премиального элемента
Ольга Пестерева работала в «Микроне» с 2017 года. В 2021 году, согласно СПАРК, ей принадлежало 0,0001% акций компании. Нынешняя структура владения АО скрыта.
АО «Микрон» производит чипы для банковских карт, транспортных и идентификационных документов, RFID-маркировки, микроконтроллеры и другое. Финансовые показатели компания не раскрывает с 2022 года. Выручка головной структуры «Микрона» — ГК «Элемент» по МСФО за полгода 2026 года составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб. Выручка группы за аналогичный период 2025 года составила 16 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб.
26 процентов
составляла доля отечественной электроники от всего объема компонентной базы в России, по оценке АРПЭ на начало 2026 года