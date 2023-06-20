Самолет МС-21 может получить дальнемагистральную версию

У самолета МС-21 может появиться дальнемагистральная версия, которая сможет совершить беспосадочный полет как минимум от Москвы до Владивостока, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Максимальная дальность полета МС-21 сейчас составляет 5100 км. ОАК также рассматривает создание двухдвигательной версии Ил-96 и укороченной версии Ту-214.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юрий Слюсарь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы и дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет также рассматриваем, некий условно аналог А321 XLR, чтобы иметь возможность чуть ли не беспосадочного перелета Москва—Владивосток. Это, с одной стороны, решает вопрос транспортной связанности, а с другой стороны — не потребует создания продукта полностью с нуля»,— рассказал господин Слюсарь в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2023.

По его словам, также обсуждается возможность ремоторизации самолета Ил-96 и создания его версии с двумя двигателями. «Мы продолжаем переговоры с авиакомпаниями. Пока конкретными контрактами похвастаться не можем, но работа в этом направлении ведется»,— уточнил гендиректор ОАК.

Кроме того, рассматривается вероятность «глубокой модернизации» самолета Ту-214 и создание его укороченной версии с увеличенной дальностью полета. «Пока решение по ней не принято. Но мы над ней работаем, формируем предложения. Надеемся, что мы здесь сможем получить поддержку, этот процесс развернуть»,— добавил Юрий Слюсарь.

В России есть собственный ближнемагистральный самолет SSJ. С 2024 года ожидается производство среднемагистрального самолета МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров cпрогнозировал создание российского дальнемагистрального самолета не раньше 2028 года.

О влиянии санкций на производство самолетов в РФ — в материале «Ъ» «SSJ исправляется SaM».

Лаура Кеффер