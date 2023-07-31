Силуанов: на проект российского самолета МС-21 выделят около 280 млрд рублей из ФНБ

Около 280 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на проект российского пассажирского лайнера МС-21. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Минфина Антон Силуанов.

«На МС-21 будет выделено около 280 млрд руб., на Ту-214 — 41,8 млрд»,— ответил господин Силуанов на вопрос, есть ли масштабные проекты, на которые могут выделить средства фонда. Он уточнил, что деньги из ФНБ направляют на крупные технологические или инфраструктурные проекты, которые «наиболее важные для технологической независимости страны».

Как выяснил «Ъ», стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. Такое предложение Государственная транспортная лизинговая компания направила авиакомпаниям, не входящим в «Аэрофлот». Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. Также МС-21 может получить дальнемагистральную версию.

Подробности — в материале «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Лаура Кеффер