Миграционные потоки направляла полиция

В Московском регионе пресечено действие схемы, благодаря которой на миграционный учет было поставлено более 100 тыс. иностранцев. Организаторам, по подсчетам следствия, криминальный бизнес принес порядка 420 млн руб. При этом, как выяснили ФСБ и СКР, канал незаконной миграции крышевали сотрудники столичной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Следователями ГСУ СКР по Москве, сообщила представитель главка Юлия Иванова, совместно с оперативными службами проведены рейды в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного пребывания мигрантов на территории столичного региона, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным следствия, с десяток фигурантов, в основном этнических азербайджанцев, организовали в Москве и Химках хостелы ООО «Любимый дом», ООО «Комфорт», ООО «Биг Фемили», ООО «Альтаир» и ООО «Компас», которые зарегистрировали как на самих себя, так и на доверенных им лиц.

В них участники группировки оформляли временную регистрацию иностранных граждан, систематически превышая при этом лимит койко-мест. Вместе с тем часть мигрантов заселялась в хостелы, чтобы создать видимость их законной деятельности.

Однако большинство иностранцев в хостелах фактически не проживало, что «лишало возможности правоохранительные органы контроля за их нахождением в РФ, а также создавало условия получения дохода преступным путем».

Всего, по данным следствия, с 2018 года участниками ОПГ было поставлено на миграционный учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов и получен преступный доход в сумме не менее 420 млн руб.

Причем, как выяснило следствие, канал незаконной миграции контролировала полиция УВД Северного округа Москвы, с представителями которой сейчас также ведутся следственные действия.

Николай Сергеев