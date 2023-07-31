Украинцев и белорусов импортозаместили таджикистанцами

Организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» (включена в реестр иностранных агентов) изучила миграционную статистику МВД. Как оказалось, в первом квартале 2023 года произошли изменения в плане интереса жителей стран постсоветского пространства к получению российского гражданства. Уроженцы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Грузии стали заметно реже обращаться за паспортом РФ. Зато среди «новых россиян» стало больше выходцев из Таджикистана, Киргизии и Туркменистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерес к получению российского паспорта снизился не у всех

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Интерес к получению российского паспорта снизился не у всех

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В мае МВД опубликовало сводку по миграционной ситуации с января по апрель. Проанализировав эти данные, эксперты «Гражданского содействия» обнаружили сокращение числа иностранцев и лиц без гражданства, получивших российские паспорта через систему МВД.

В 2021 году российское гражданство получили 735 385 человек, в 2022 году — 691 045 человек.

В первом квартале 2023 года российские паспорта получили 106 320 человек (за аналогичный период 2022 года — 141 663 человека).

Около 97% получивших гражданство в первом квартале 2023 года — выходцы из республик бывшего СССР. Данные МВД показывают, что граждане ряда этих государств меньше прежнего интересуются российским гражданством. Так, если в первом квартале 2022 года в гражданство РФ были приняты 55 336 украинцев и это составляло 39% общего количества иностранцев, принятых в гражданство, то в первом квартале нынешнего года это число составило 22 039 (лишь 20% общего числа, спад год к году на 60%). «Гражданское содействие» «украинскую» часть статистики не анализировало, отметив, что в сводку МВД не включены российские паспорта, выданные за это время выходцам или жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Помимо украинцев наибольший спад числа получивших российское гражданство отмечается «среди белорусов (на 46% меньше по сравнению с прошлым годом), азербайджанцев (на 40%), казахстанцев (на 37%) и грузин (35%)».

Однако их заместили выходцы из Таджикистана — их 42% от общего числа принятых в российское гражданство с января по апрель 2023 года (год назад эта доля составляла 23%, а в аналогичный период 2021 года — лишь 12,5%).

В первом квартале 2022 года российский паспорт получили 33 084 таджикистанца, а в первом квартале текущего года их было уже 44 854 (на 36% больше).

Определенный рост показывают также уроженцы Киргизии (5028 получивших гражданство в первом квартале 2022 года, 5400 в этом году; рост на 7%) и Туркменистана (699 за первый квартал прошлого года, 912 в этом году; рост на 31%).

Число «новых» россиян из Таджикистана и Киргизии эксперты «Содействия» объясняют низким уровнем жизни в этих странах. «При этом выходцы из Узбекистана, который в рейтинге беднейших постсоветских стран следует сразу за Киргизией, резко потеряли интерес к получению российского гражданства,— отмечают исследователи.— Число узбекистанцев, принятых в российское гражданство в первом квартале 2023 года, упало сразу на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года».

«Полагаю, падение связано с тем, что в 2022 году была объявлена частичная мобилизация. Поэтому многие приостановили свой процесс получения гражданства»,— прокомментировал статистику эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин. Он связывает это не только с непосредственным риском мобилизации, но и с позицией государств исхода: власти Узбекистана, например, четко заявили, что в случае участия в вооруженных действиях на Украине будут преследовать своих граждан как преступников, напоминает эксперт. Связанные с этим опасения могут, по его мнению, снижать привлекательность российского гражданства.

«Гражданское содействие» проанализировало также данные по числу прибывших в Россию жителей территорий, затронутых российско-украинским конфликтом.

За весь 2022 год статус «временное убежище» (в отличие от статуса «беженец» предоставляется на срок до одного года) получили 98 632 человека, из них 99% прибыли c территории Украины.

К концу года в России остались 67 496 из них. В апреле 2023 года в России насчитывалось 53 719 человек со статусом временного убежища (96% — выходцы из Украины).

Собственно беженцев в России в конце 2022 года было 304, а сейчас — 276, и это наименьшее число с 1991 года.

В «Гражданском содействии» отмечают несоответствие данных о числе украинцев со статусом временного убежища многочисленным сообщениям о сотнях тысяч беженцев с Украины в РФ после начала специальной военной операции. Весной 2023 года в ряде СМИ сообщалось, что только за первый квартал этого года в Россию прибыло 400 тыс. беженцев с Украины, а в общей сложности их число с начала СВО, по некоторым оценкам, доходило до нескольких миллионов. Однако, согласно данным МВД, в первом квартале 2023 года за временным убежищем обратились лишь 2092 выходца с Украины, а за статусом беженца — ни один.

Эксперты организации считают, что более 30 тыс. обладателей временного убежища выпали из статистики 2023 года, поскольку получили разрешение на временное проживание, вид на жительство или российский паспорт.

Вячеслав Поставнин согласен с этой версией и добавляет: «Жители новых территорий, даже если кто-то и получал статус временного убежища, сейчас могут получить гражданство — как родившиеся и проживающие теперь уже на территории Российской Федерации. Все, кому было необходимо получить статус беженца или временное убежище, уже получили его. Все необходимое для этого уже сделано».

“Ъ” направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать статистику, но к моменту публикации ответа не получил.

Эмилия Габдуллина