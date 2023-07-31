ЦБ оценил рост ВВП во II квартале в 4,8%

Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,8%, следует из оценки Банка России. В третьем квартале, по прогнозу регулятора, он составит 3,6%, в четвертом — 1,5%. Об этом говорится в Докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном сегодня, 31 июля.

«Экономика в целом практически завершила восстановление после спада активности весной 2022 года»,— сообщает ЦБ. Регулятор прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление связано с сильным внутренним спросом, пояснил Банк России.

На днях Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП РФ с 0,7% до 1,5% в 2023 году. Глава Минэкономики Максим Решетников ранее говорил, что рост российской экономики «может оказаться выше» 1,2%, которых ожидает ведомство. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что рост экономики по итогам 2023 года будет находиться в верхней половине прогнозного диапазона регулятора в 0,5–2%, анонсировав уточненный прогноз.

Замедлению спада ВВП, который в первые три месяца составил 1,8%, способствовали восстановление материальных запасов и рост государственного потребления, следует из данных Росстата.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ВВП спорит с прогнозами».

Мария Федотова