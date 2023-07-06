ВВП спорит с прогнозами

Данные Росстата об использовании ВВП в первом квартале дополняют картину источников восстановления экономики после провала 2022 года. Замедлению спада ВВП, который в первые три месяца составил 1,8%, способствовали восстановление материальных запасов и рост государственного потребления — это компенсировало резкое сжатие чистого экспорта. Факторы же ускоренного роста экономики во втором квартале во многом связаны с военным госзаказом, однако аналитики сомневаются, что они смогут обеспечить ожидаемый теперь властями рост ВВП в 2023 году на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановление запасов стало первой, а потребление госсектора — второй причиной замедления темпов падения экономики

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Восстановление запасов стало первой, а потребление госсектора — второй причиной замедления темпов падения экономики

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По обнародованным вчера данным Росстата, в структуре использования ВВП за год заметно выросла доля расходов на конечное потребление — с 65,7% ВВП в первом квартале 2022 года до 76,7% за три месяца 2023-го. У домохозяйств показатель вырос на 3,8 процентного пункта (п. п.) — до 51,9%, у государства на 7 п. п. — до 24,1%. Доля валового накопления увеличилась с 15,9% до 18,8%, в том числе накопления основного капитала — с 13,2% до 15%. Доля запасов материальных оборотных средств выросла с 2,7% до 3,8%. В то же время доля чистого экспорта быстро сократилась на фоне восстановления импорта — с 18,4% до 4,5%.

В годовом выражении в первом квартале расходы на конечное потребление возросли на 3,5% за счет роста спроса государства на 13,5% — тогда как потребление домохозяйств сократилось на 0,1% из-за снижения спроса населения преимущественно на непродовольственные товары. Валовое накопление выросло на 11,4%, в основном за счет прироста запасов материальных оборотных средств, валовое накопление основного капитала (инвестиции) увеличилось на 0,6%.

По оценке Александра Исакова из Bloomberg Economics, отрицательный вклад в динамику ВВП (снижение на 1,8% в годовом выражении) в первом квартале внесли чистый экспорт (минус 5,5 п. п.) и статистическое расхождение — минус 0,5 п. п. Вклад потребления домохозяйств и инвестиций был близким к нулю, а удерживали падение экономики восстановление материальных запасов (плюс 1,8 п. п.) и потребление госсектора (плюс 2,3 п. п.). «Картина восстановления после шока обратна той, что была после схожих шоков 2014–2015 годов. Тогда экономику поддерживал рост чистого экспорта, то есть отчасти замещение импорта при бюджетной консолидации. Сегодня картина зеркальная: рост госрасходов компенсирует потери в ВВП от провала в чистом экспорте, в том числе на фоне роста импорта. Восстановление запасов — единственный элемент, который объединяет две картины адаптации»,— отмечает экономист. В результате восстановление запасов стало первой, а потребление госсектора — второй причиной замедления темпов годового падения экономики по сравнению с показателями четвертого квартала 2022 года, компенсировав спад чистого экспорта.

Напомним, по итогам мая годовые темпы роста ВВП стали положительными — 0,6% по оценке Минэкономики. Власти все чаще стали прогнозировать рост экономики по итогам года, близкий к 2% (см. “Ъ” от 3 июля). Такую цифру во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным привел и глава правительства Михаил Мишустин. Между тем аналитики Telegram-канала MMI фиксируют, что в мае «динамика "военных" отраслей была в разы выше "гражданских", а многие "гражданские" отрасли получили поддержку за счет военных заказов. Что будет со всем этим производством, когда военные действия закончатся?» — задаются они вопросом. Случившийся резкий скачок в оптовой торговле с 5% до 14,5% год к году они называют «странностью, не объяснимой эффектом базы». Только этот фактор добавил как минимум 0,5 п. п. в рост ВВП на 5,5% в мае. «После столь высоких показателей мая оценка ВВП за второй квартал — около 5% год к году. Опасения за достоверность статистики»,— заключают экономисты. Текущий консенсус-прогноз FocusEconomics — 2,3% роста экономики во втором квартале.

Александр Исаков считает, что рост экономики в 2023 году составит 1,5–1,7%. Он ожидает, что во второй половине года восстановление может замедлиться из-за уменьшения вклада в него расходов бюджета и снижения добычи нефти. Это усилит отрицательный вклад чистого экспорта и ужесточения денежной политики, а также замедлит восстановление потребления, значительная часть которого финансируется ростом кредита. В июне 2023 года «прокси-ВВП» — композитный индекс PMI все еще указывал на растущее расширение деловой активности за счет сектора услуг. Впрочем, аналитики все еще настроены заметно пессимистичнее — июльский консенсус-прогноз роста в этом году от FocusEconomics лишь повышен с минус 0,8% до 0%.

Артем Чугунов