Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВВП получил поддержку словом

Мониторинг статистики

Росстат опубликовал первую оценку производства ВВП в первом квартале 2023 года, улучшив свою предыдущую оценку годового спада экономики в реальном выражении за указанный период на 0,1 процентного пункта — до 1,8%. Причина — использование дополнительных данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета и внебюджетных фондов за январь—март 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, прежде всего за счет эффекта высокой базы (10,9% — рост показателя в предыдущем квартале), ВВП сократился на 18,6%. Росстат не дает оценок изменения экономики квартал к кварталу с учетом сезонности — разрыв же показателя со среднеквартальным значением 2021 года составляет порядка 1% (вниз; см. график).

Оценки производства добавленной стоимости основными отраслями в первом квартале совпадают с картиной, наблюдавшейся в оперативных данных Росстата (см. “Ъ” от 17 мая). В годовом выражении снижению экономики способствовало сокращение физического объема добавленной стоимости в энергетике и ЖКХ — на 10,8%; в оптовой и розничной торговле — на 10,1%; в информации и связи — на 5,4% и в добыче — на 4,9%. Рос же выпуск в гостиницах и ресторанах — на 9,1%; в строительстве — на 7%; в финансах и страховании — на 6,2%; в госуправлении и обеспечении военной безопасности — на 4%; в АПК — на 3,4%; в транспортировке и хранении — на 2% и в обработке — на 0,3%.

Оценки перспектив экономики в 2023 году, звучавшие вчера на ПМЭФ, максимально позитивны и заметно превышали ожидания рынка (см. “Ъ” от 9 и 6 июня). Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач считает, что экономика в 2023 году, «видимо, вырастет» на 1,7–1,8% вместо ожидавшихся 0,8% за счет сильного роста потребительского спроса (на 4,5–5%) и инвестиций (на 2,2%). «Но здесь много неопределенностей»,— уточнил господин Клепач. Глава Минэкономики Максим Решетников также сказал, что рост экономики «может оказаться выше» 1,2%, которых ожидает ведомство. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост экономики по итогам года также будет находиться в верхней половине прогнозного диапазона регулятора в 0,5–2%. «Происходит ускоренная адаптация экономики, и сейчас динамика ВВП лучше, чем предполагает центральная точка нашего прогноза. Мы уточним прогноз к следующему заседанию»,— пообещала она.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...