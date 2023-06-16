ВВП получил поддержку словом

Росстат опубликовал первую оценку производства ВВП в первом квартале 2023 года, улучшив свою предыдущую оценку годового спада экономики в реальном выражении за указанный период на 0,1 процентного пункта — до 1,8%. Причина — использование дополнительных данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета и внебюджетных фондов за январь—март 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, прежде всего за счет эффекта высокой базы (10,9% — рост показателя в предыдущем квартале), ВВП сократился на 18,6%. Росстат не дает оценок изменения экономики квартал к кварталу с учетом сезонности — разрыв же показателя со среднеквартальным значением 2021 года составляет порядка 1% (вниз; см. график).

Оценки производства добавленной стоимости основными отраслями в первом квартале совпадают с картиной, наблюдавшейся в оперативных данных Росстата (см. “Ъ” от 17 мая). В годовом выражении снижению экономики способствовало сокращение физического объема добавленной стоимости в энергетике и ЖКХ — на 10,8%; в оптовой и розничной торговле — на 10,1%; в информации и связи — на 5,4% и в добыче — на 4,9%. Рос же выпуск в гостиницах и ресторанах — на 9,1%; в строительстве — на 7%; в финансах и страховании — на 6,2%; в госуправлении и обеспечении военной безопасности — на 4%; в АПК — на 3,4%; в транспортировке и хранении — на 2% и в обработке — на 0,3%.

Оценки перспектив экономики в 2023 году, звучавшие вчера на ПМЭФ, максимально позитивны и заметно превышали ожидания рынка (см. “Ъ” от 9 и 6 июня). Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач считает, что экономика в 2023 году, «видимо, вырастет» на 1,7–1,8% вместо ожидавшихся 0,8% за счет сильного роста потребительского спроса (на 4,5–5%) и инвестиций (на 2,2%). «Но здесь много неопределенностей»,— уточнил господин Клепач. Глава Минэкономики Максим Решетников также сказал, что рост экономики «может оказаться выше» 1,2%, которых ожидает ведомство. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост экономики по итогам года также будет находиться в верхней половине прогнозного диапазона регулятора в 0,5–2%. «Происходит ускоренная адаптация экономики, и сейчас динамика ВВП лучше, чем предполагает центральная точка нашего прогноза. Мы уточним прогноз к следующему заседанию»,— пообещала она.

Артем Чугунов