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Папа римский считает обязательным присутствие России на любых переговорах по Украине

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал «РИА Новости», что папа римский Франциск считает необходимым присутствие России на любых переговорах о мире на Украине. По его словам, мирные переговоры могут быть легитимными только при участии России.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: Reuters

Папа римский Франциск

Фото: Reuters

«Папа Франциск считает, что любые переговоры о мире должны включать все стороны конфликта и прежде всего — Россию и Украину, поэтому он считает, что только при участии России в переговорах и участии Украины в переговорах такие переговоры не просто будут легитимными, но и приведут к положительным результатам»,— рассказал господин Севастьянов, поддерживающий общение с папой.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия готовится принять мирный саммит, организованный Киевом. Он пройдет 5–6 августа в портовом городе Джидда на Красном море. По данным WSJ, на саммит пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет. Издание пишет, что саммит решили провести в Саудовской Аравии в надежде привлечь на встречу Китай, который поддерживает тесные связи с Россией.

Накануне, 30 июля, папа римский Франциск после воскресной проповеди обратился к властям России с призывом возобновить действие соглашения о вывозе зерна c Украины. 25 октября 2022 года Леонид Севастьянов сообщал, что папа римский Франциск готов провести переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в формате круглого стола в Ватикане.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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