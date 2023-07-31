Зарубежные СМИ: Какие варианты мирного плана по Украине обсудят в Джидде?

Саудовская Аравия готовится принять мирный саммит, организованный Киевом. Он пройдет 5-6 августа в портовом городе Джидда на Красном море, пишет агентство The Associated Press. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, главной темой обсуждения станет мирный план Владимира Зеленского, состоящий из 10 пунктов. На встречу в Джидде приглашены представители 30 стран, но делегатов от России в списке нет. Участники саммита попытаются найти основу, на которой можно выстроить будущие переговоры между Москвой и Киевом, пишут в мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Украинскую формулу мира, которую будут обсуждать участники саммита в Саудовской Аравии, Владимир Зеленский представил еще в ноябре 2022 года, напоминает The Associated Press. В 10 пунктах описаны главные условия прекращения военных действий.

Это вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных, гарантии ядерной безопасности, трибунал для виновных в развязывании конфликта и тому подобное. Киев настаивает, что этот план не только обеспечит мир Украине, но и создаст механизмы противодействия будущим конфликтам на планете. Обсудят это представители Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии, стран Евросоюза. Всего в Джидду приглашены 30 делегаций.

The Wall Street Journal отмечает, что на встречу не пригласили Россию, которая избегает любых серьезных переговоров о мире. При этом саммит пройдет в момент, когда вооруженный конфликт зашел в тупик, и ни одна из сторон не смогла завоевать значимые территории за последние месяцы. Издание утверждает, что западные дипломаты выбрали местом встречи Саудовскую Аравию отчасти в надежде повлиять на Китай, который поддерживает тесные связи с Москвой. При этом Эр-Рияд и Пекин — партнеры. КНР, например, помог разморозить отношения между Саудовской Аравией и ее давним региональным противником — Ираном.

Арабские страны старались держать нейтралитет, отмечает издание Politico. Но после визита Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств в мае решили принять на себя роль мирного посредника.

Помимо украинского мирного плана, есть и другие, напоминает «Аль-Джазира». На днях свою концепцию Владимиру Путину представили лидеры африканских стран. Свои варианты есть у Китая и у папы римского Франциска. Их детали не разглашаются.

Мировые лидеры надеются, что кульминацией всех этих усилий в конце года станет некий единый документ с общими принципами разрешения конфликта.

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