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Коммерсантъ FM
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«Интересно, чьи доводы больше повлияют на судей?»

Михаил Гуревич — об экспертизе по делу Беркович и Петрийчук

Российский еврейский конгресс требует проверить эксперта по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Организация обвиняет религиоведа Романа Силантьева в антисемитизме и обратилась с заявлением в Следственный комитет. Как сказано в официальном письме, экспертизу, предоставленную суду, необходимо проверить на предмет разжигания межнациональной розни. Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая, после чего арестованы. Против них возбуждено дело об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о борьбе с ксенофобией в России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Начиная с февраля прошлого года в общественном пространстве практически перестали говорить о проблеме ксенофобии в России. Возможно, потому, что многие общественные организации, занимавшиеся этой проблематикой, были признаны иностранными агентами и/или закрыты. Сегодня государственные мужи куда больше увлечены идеей юридического и законодательного оформления термина «русофобия».

Российский еврейский конгресс пожаловался на автора экспертизы по делу Беркович

Конечно, когда нас не любят то ли по этническому, то ли по гражданскому признаку, это глобальная проблема, а то, как мы сами относимся к людям другой национальности, расы и религии, — тема не столь актуальная для широкого обсуждения. Да и в целом, согласно официальному нарративу, мы — пример многонационального государства, где бок о бок в мире и согласии живут представители разных конфессий и этносов.

А если и есть какие-то шероховатости, то они — результат диверсионно-подрывной работы иностранцев, которые пытаются расколоть дружную семью народов и посеять зерна раздора. Буквально в таких выражениях 19 мая происходило обсуждение на Совете по делам национальностей с участием президента Владимира Путина. Мол, все у нас прекрасно, а вот в мире наблюдается рост русофобии, которая своего рода является антисемитизмом XXI века.

На этом фоне странно, что обычный, я бы даже сказал, банальный антисемитизм в стенограмме заседания не упоминается.

И это несмотря на то, что всю прошлую неделю еврейские организации России поднимали вопрос об уголовном деле Евгении Беркович, Светланы Петрийчук и спектакле «Финист Ясный Сокол». Напомню, что претензии прокуратуры базируются на экспертизе религиоведа Романа Силантьева. В своих выступлениях этот «специалист» по неизвестной миру науке деструктологии прямо утверждает, что «евреи активно за ваххабитов выступают. Такое ощущение, что назло русским».

Более того, по мнению Силантьева, евреи оправдывают запрещенный в России ИГИЛ и в том числе занимаются этим в театрах. Важно подчеркнуть, что все обвинение в оправдании терроризма авторами спектакля строится исключительно на экспертном заключении этого человека. Неудивительно, что общинные лидеры мнения, в частности, Российский еврейский конгресс, обратились в СК РФ с просьбой привлечь к ответственности самого эксперта.

Почему «Финиста Ясного Сокола» связывают с оправданием терроризма

Тут самое время вернуться к заседанию Совета по делам национальностей и словам Владимира Путина о том, что «патриоты России никогда не должны наживаться на национальной теме». Интересно, чьи доводы больше повлияют на судей Мосгорсуда — Силантьева или президента Путина? Это мы узнаем уже 30 мая, когда рассмотрят апелляции по мере пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук.

Искренне жаль, что данная тема не поднималась на совещании с участием Путина. При всех претензиях антисемитизм российскому президенту явно чужд и лично неприемлем. Глядишь, и он бы высказался в отношении экспертизы Силантьева, как по вопросу «инфоцыган». Когда Надежда Деметр заявила, что это название сетевых мошенников является явным проявлением ненависти к цыганам, глава государства отреагировал мгновенно: «Полностью согласен с вами».

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