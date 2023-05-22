«Интересно, чьи доводы больше повлияют на судей?»

Российский еврейский конгресс требует проверить эксперта по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Организация обвиняет религиоведа Романа Силантьева в антисемитизме и обратилась с заявлением в Следственный комитет. Как сказано в официальном письме, экспертизу, предоставленную суду, необходимо проверить на предмет разжигания межнациональной розни. Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая, после чего арестованы. Против них возбуждено дело об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о борьбе с ксенофобией в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Начиная с февраля прошлого года в общественном пространстве практически перестали говорить о проблеме ксенофобии в России. Возможно, потому, что многие общественные организации, занимавшиеся этой проблематикой, были признаны иностранными агентами и/или закрыты. Сегодня государственные мужи куда больше увлечены идеей юридического и законодательного оформления термина «русофобия».

Конечно, когда нас не любят то ли по этническому, то ли по гражданскому признаку, это глобальная проблема, а то, как мы сами относимся к людям другой национальности, расы и религии, — тема не столь актуальная для широкого обсуждения. Да и в целом, согласно официальному нарративу, мы — пример многонационального государства, где бок о бок в мире и согласии живут представители разных конфессий и этносов.

А если и есть какие-то шероховатости, то они — результат диверсионно-подрывной работы иностранцев, которые пытаются расколоть дружную семью народов и посеять зерна раздора. Буквально в таких выражениях 19 мая происходило обсуждение на Совете по делам национальностей с участием президента Владимира Путина. Мол, все у нас прекрасно, а вот в мире наблюдается рост русофобии, которая своего рода является антисемитизмом XXI века.

На этом фоне странно, что обычный, я бы даже сказал, банальный антисемитизм в стенограмме заседания не упоминается.

И это несмотря на то, что всю прошлую неделю еврейские организации России поднимали вопрос об уголовном деле Евгении Беркович, Светланы Петрийчук и спектакле «Финист Ясный Сокол». Напомню, что претензии прокуратуры базируются на экспертизе религиоведа Романа Силантьева. В своих выступлениях этот «специалист» по неизвестной миру науке деструктологии прямо утверждает, что «евреи активно за ваххабитов выступают. Такое ощущение, что назло русским».

Более того, по мнению Силантьева, евреи оправдывают запрещенный в России ИГИЛ и в том числе занимаются этим в театрах. Важно подчеркнуть, что все обвинение в оправдании терроризма авторами спектакля строится исключительно на экспертном заключении этого человека. Неудивительно, что общинные лидеры мнения, в частности, Российский еврейский конгресс, обратились в СК РФ с просьбой привлечь к ответственности самого эксперта.

Тут самое время вернуться к заседанию Совета по делам национальностей и словам Владимира Путина о том, что «патриоты России никогда не должны наживаться на национальной теме». Интересно, чьи доводы больше повлияют на судей Мосгорсуда — Силантьева или президента Путина? Это мы узнаем уже 30 мая, когда рассмотрят апелляции по мере пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук.

Искренне жаль, что данная тема не поднималась на совещании с участием Путина. При всех претензиях антисемитизм российскому президенту явно чужд и лично неприемлем. Глядишь, и он бы высказался в отношении экспертизы Силантьева, как по вопросу «инфоцыган». Когда Надежда Деметр заявила, что это название сетевых мошенников является явным проявлением ненависти к цыганам, глава государства отреагировал мгновенно: «Полностью согласен с вами».

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