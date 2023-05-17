Российский еврейский конгресс попросил СКР проверить эксперта из дела Беркович на антисемитизм

Российский еврейский конгресс (РЕК) направил обращение председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания религиоведа Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни. На основании экспертизы господина Силантьева было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Обращение в СКР опубликовано на сайте РЕК.

Еврейский конгресс просит СКР проверить комментарий господина Силантьева Telegram-каналу Lomovka, в котором религиовед рассказывает об экспертизе спектакля «Финист Ясный сокол», авторами которого являются Евгения Беркович и Светлана Петрийчук.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

«Комментарий Силантьева, размещенный в телеграм-канале, содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям»,— говорится в заявлении РЕК.

Господин Силантьев в комментарии Telegram-каналу, в частности, заявил: «Эти вещи недопустимы. Особенно когда за это театральные премии дают, когда это пиарится, даже когда это люди, простите, еврейской национальности делают. Я уже не в первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают. Такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа, которая вступила в эту организацию и там благополучно скончалась. Наблюдая это, притом что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, ...это уже какой-то просто постмодерн, честно говоря».

В РЕК заявили, что отправили комментарий господина Силантьева на экспертизу, которую провел доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Михаил Дымарский. «Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма»,— говорится в заявлении РЕК.

Российский еврейский конгресс добавил, что будет внимательно следить за судебным процессом по делу Евгении Беркович, потому что в нем тоже «прослеживаются признаки антисемитизма».

Позднее Роман Силантьев прокомментировал РБК заявление РЕК. «Вполне логичные действия — придраться хоть к чему-то. В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает»,— заявил он.

В 2019 году Роман Силантьев открыл в Московском государственном лингвистическом университете Лабораторию деструктологии. Все упоминания деструктологии как науки в публичных источниках относятся либо к самой этой лаборатории, либо к ее заведующему Роману Силантьеву. Адвокат Светланы Петрийчук и Евгении Беркович Ксения Карпинская считает, что термин «деструктология» является «лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз».

10 апреля 2022 года в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы). 5 мая суд арестовал авторов спектакля на два месяца.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Эрдни Кагалтынов