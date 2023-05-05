СКР выходит на подмостки

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют по уголовному делу об оправдании терроризма, возбужденному из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Постановка, рассказывающая о вербовке доверчивых российских женщин террористами через сайты знакомств, получила две премии «Золотая маска», с успехом ставилась даже в заведении ФСИН, а за ее авторов в суде поручились десятки знаменитостей, включая Олега Меньшикова и Константина Райкина. Но фигурирующая в деле «деструктологическая экспертиза», по словам адвокатов обвиняемых, нашла в постановке героизацию запрещенной ИГИЛ, идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Творчество Евгении Беркович (на фото) и Светланы Петрийчук предстоит оценить уже не только жюри «Золотой маски»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Творчество Евгении Беркович (на фото) и Светланы Петрийчук предстоит оценить уже не только жюри «Золотой маски»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

5 мая у здания Замоскворецкого суда Москвы собрались около сотни человек, включая нобелевского лауреата Дмитрия Муратова,— поддержать Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, которым должны были выбрать меру пресечения. Госпожу Беркович доставили в наручниках. Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы) возбуждено следственным управлением СКР по Центральному округу Москвы 10 апреля. Но стало известно об этом 4 мая, когда Евгению Беркович и Светлану Петрийчук сначала вызвали на допрос в качестве свидетелей, а затем изменили их статус на обвиняемых.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

Адвокат госпожи Петрийчук Юлия Кузнецова рассказала изданию «Фонтанка», что возбуждению дела в январе 2023 года предшествовала экспертиза Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Из документа, по словам адвоката, следует, что в «Финисте Ясном Соколе» содержатся высказывания, «выражающие оправдание выезда из страны молодых женщин» для участия в запрещенной ИГИЛ и одобряющие деятельность террористической организации, ее «творческий характер… моральное и духовное превосходство».

При этом в деле, по словам Юлии Кузнецовой, упоминается не полноценная постановка «Финиста Ясного Сокола», а читка пьесы. Опубликованную в 2019 году на YouTube запись такой читки и оценивали лингвисты из МГЛУ.

Впрочем, обвиняемых задержали после появления в мае 2023 года в деле еще одной, 125-страничной «комплексной деструктологической экспертизы», пояснила «Фонтанке» госпожа Кузнецова. Ее авторами выступают директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева и заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев. Эта экспертиза, по словам госпожи Кузнецовой, нашла в постановке как признаки идеологии ИГИЛ с «идеями перманентного насилия», так и признаки «деструктивной субкультуры русских жен-неофиток террористов, экстремистов, субкультуры так называемого русского ислама». В спектакле, по мнению привлеченных следствием экспертов, есть и «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». «Деструктологическая наука», по их мнению, «фиксирует факты», когда усвоение идеологии радикального феминизма «приводило к осознанной подготовке к исполнению теракта».

Примечательно, что в 2019 году пьеса «Финист Ясный Сокол» была поставлена силами местного ТЮЗа в Томской ВК-2 ФСИН РФ.

На сайте УФСИН по Томской области подчеркивается, что спектакль-читка по пьесе Светланы Петрийчук «основан на реальных событиях» и позволяет зрителям «сосредоточиться на актуальной проблематике — пропаганде в молодежной среде экстремизма и терроризма»: «Умело используя романтические отношения и искренние чувства, молодые люди вербуют юных женщин в террористические организации. Последствия доверчивости и наивности страшные — уголовные дела и лишение свободы на длительные сроки». Приводятся и слова замначальника ВК-2 Юлии Айкиной, рассказавшей о сильном впечатлении, которое пьеса «произвела на воспитанниц».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Светлана Петрийчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат Ксения Карпинская подчеркнула на заседании суда, что Галина Хизреева и Роман Силантьев не имеют квалификации и должного образования, а потому подготовленная ими экспертиза не может быть положена в основу дела. Адвокат также сочла термин «деструктологическая» «лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз». Отметим, лаборатория деструктологии существует в структуре МГЛУ с 2019 года, а все упоминания деструктологии как науки в публичных источниках относятся либо к самой этой лаборатории, либо к ее заведующему Роману Силантьеву.

Следственные органы ходатайствовали отправить Евгению Беркович и Светлану Петрийчук под стражу. В суд поступило как минимум два десятка поручительств за госпожу Беркович (воспитывает двух приемных детей), в том числе от актеров и режиссеров Олега Меньшикова, Константина Райкина и Вениамина Смехова. Однако суд арестовал обеих обвиняемых на два месяца.

Дело «Финиста Ясного Сокола» — не первый за последние годы резонансный процесс, связанный с театром. В 2015 году разразился скандал вокруг постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирске, когда режиссера Тимофея Кулябина обвинили в осквернении религиозной символики. Но тогда административное дело закрыли за отсутствием состава правонарушения, а уголовное дело так и не возбудили. А в деле «Седьмой студии» (ее основатель режиссер Кирилл Серебренников в 2020 году был признан организатором хищений 216 млн руб.) предметом обвинения были не спектакли, а административно-хозяйственная деятельность и расходование госсредств. Евгения Беркович, кстати, училась в Школе-студии МХАТ у Кирилла Серебренникова, позже выпускала спектакли в рамках его проекта «Платформа» и на сцене «Гоголь-центра» («Русская красавица» по Виктору Ерофееву, 2013; «Марина» по пьесе Любы Стрижак, 2014). За одиннадцать лет режиссерской карьеры Евгения Беркович успела поработать на столичных и региональных сценах, включая Александринский театр и Свердловский академический театр драмы. Многие ее коллеги, отметим, указывают на заявления госпожи Беркович в соцсетях (в том числе и с однозначной критикой СВО) как возможную причину интереса к спектаклю «Финист Ясный Сокол».

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» получил две «Золотые маски». Таким образом, дискредитированной в глазах государства может оказаться и сама национальная театральная премия.

Это происходит одновременно с обсуждением планов реформирования «Золотой маски» на других идеологических началах — существование таких планов “Ъ” подтвердили источники в Союзе театральных деятелей.

Александр Воронов, Клара Газулина