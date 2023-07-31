Магнус Карлсен охотится за последним трофеем

В Баку стартовал Кубок мира по шахматам, который на сей раз собрал необычно сильный состав участников. Они поборются сразу за три путевки в Кандидатский турнир, в котором определится претендент на титул чемпиона мира. А среди соискателей этих путевок оказался даже великий норвежец Магнус Карлсен, хотя год назад он отказался от звания, теперь принадлежащего китайцу Дин Лижэню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен, десять лет царивший в шахматах и год назад добровольно расставшийся со званием чемпиона мира, Кубок мира, проходящий по нокаут-системе, ни разу не выигрывал

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo Магнус Карлсен, десять лет царивший в шахматах и год назад добровольно расставшийся со званием чемпиона мира, Кубок мира, проходящий по нокаут-системе, ни разу не выигрывал

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo

Стартовавший в Баку турнир — это главное в шахматах соревнование по нокаут-системе, добавляющей борьбе перцу и непредсказуемости. Когда-то бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов вообще пытался разыгрывать в нем главный шахматный титул, но потом от затеи отказался, вернув традиционным длинным матчам, почти исключающим элемент случайности, статус единственного способа выявлять короля игры. А лихое мировое первенство в формате play-off, когда к победе надо пробиваться через несколько раундов, через поединки, состоящие из двух партий с классическим контролем с тай-брейком в рапид и блиц в случае ничьей, трансформировалось в Кубок мира, важную составную часть чемпионского цикла.

В этом году ее можно и вовсе смело называть важнейшей. Дело в том, что в Кубке мира всегда разыгрывались две путевки в Кандидатский турнир, венец цикла, в котором восемь шахматистов определяют претендента на чемпионский титул: он затем встречается с его обладателем.

В Баку этих путевок на кону аж три как для мужчин, так и для женщин. И это, может быть, одна из главных причин, обеспечивших состязаниям в азербайджанской столице необычно мощный состав участников.

Раньше в нем всегда обнаруживалось немало пробелов. Далеко не всем ведущим гроссмейстерам «нокаут», чреватый срывами на ровном месте, нравится. Как и жесточайший график Кубка мира, когда ты вынужден почти целый месяц играть, по сути, без пауз и без права даже разок расслабиться, ведь возможности исправить осечку нет. Но в Баку этих пробелов единицы. Мужской Кубок мира, например, из потенциальных фаворитов недосчитался чемпиона мира китайца Дин Лижэня, от которого выступление в очередном матче за титул никуда не денется и которого победа в апрельском поединке за него против россиянина Яна Непомнящего, кажется, надолго лишила энергии (его владеющая женским титулом соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, кстати, в бакинскую заявку попала), представляющих Францию и США вундеркинда Алирезы Фирузджи и ветерана Левона Ароняна да отечественного гроссмейстера Сергея Карякина. Обиженный на FIDE из-за прошлогодней дисквалификации за поддержку специальной военной операции на Украине Карякин, похоже, уже просто не видит себя в ее турнирах.

А так на месте фактически вся элита. Тут и Ян Непомнящий, и американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и Хикару Накамура, еще недавно вроде бы плюнувший на профессиональные шахматы и сосредоточившийся на карьере стримера, но вдруг вернувший старые привычки, и француз Максим Вашье-Лаграв, и голландец Аниш Гири, и победитель предыдущего Кубка мира — в Сочи в 2021 году — поляк Ян-Кшиштоф Дуда, и азербайджанцы Теймур Раджабов с Шахрияром Мамедьяровым, и отряд юных талантов, уже треплющих матерых бойцов,— индийцы Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандха, узбек Нодирбек Абдусатторов, немец Винсент Каймер. Все они, будучи высоко посеянными, первый круг пропускают, включаясь с 1/64 финала.

Но главное украшение Кубка мира — это, разумеется, Магнус Карлсен.

Великий норвежец, десять лет царивший в шахматах, в прошлом году добровольно расстался с чемпионским званием, но по-прежнему уверенно лидирует в рейтинге FIDE и в принципе играет иногда так, что вызывает соблазн считать его все-таки настоящим шахматным королем, пусть уже и без формального признания. Впрочем, в данном случае мотивация Карлсена объяснима. Про норвежского гроссмейстера принято говорить, что он выиграл все что можно. Но это не совсем так. Удивительно, но именно Кубок мира Карлсену никогда не покорялся. Более того, он никогда на нем не добирался до финала. Наиболее заметный его взлет состоялся на турнире двухлетней давности. В Сочи Карлсен срезался в полуфинале на Дуде. Поляк после этого одолел в финальном матче Карякина, норвежец справился в матче за бронзу с Владимиром Федосеевым, тогда россиянином, нынче играющим под словенским флагом.

Приезд Магнуса Карлсена в Баку создает и бонусную, что ли, интригу, связанную с вопросом насчет того, откажется ли он от путевки в Кандидатский турнир, если войдет в топ-тройку? В конце концов ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что к Карлсену внезапно вернулось острое желание биться за чемпионство, он в последние месяцы не произносил. По идее, путевка ему просто не нужна. Как и Яну Непомнящему, который обеспечил ее участием в апрельском чемпионском поединке. Но оба одновременно в тройку забраться не смогут: сетка, если не произойдет ничего сенсационного, столкнет Карлсена и Непомнящего в полуфинале. Правда, сенсационного на Кубке мира, как правило, полным-полно.

Алексей Доспехов