Сергей Карякин отказывается от любимого

Один из самых известных российских гроссмейстеров Сергей Карякин фактически отказался участвовать в очередном чемпионском цикле, дав понять, что отвергает приглашение Международной шахматной федерации (FIDE), дисквалифицировавшей его в прошлом году за публичную поддержку специальной военной операции России на Украине, сыграть на летнем Кубке мира в Баку. Карякин объяснил, что «категорически» против выступления в нейтральном статусе, предусмотренном для всех отечественных шахматистов и исключающем возможность «в случае успешного выступления» «услышать гимн России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карякин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Карякин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация опубликовала предварительный список игроков, которые уже допущены к участию в Кубке мира. Он пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Ценности турниру добавляет тот факт, что в нем будут разыграны сразу три путевки в очередной Кандидатский турнир. В нем восемь гроссмейстеров определят в следующем году в Торонто претендента на звание чемпиона мира, который встретится с его обладателем — китайцем Дин Лижэнем. В списке FIDE значится и знаменитый российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он гарантировал себе право сыграть на Кубке мира благодаря успешному выступлению в предыдущем турнире. Он состоялся в 2021 году в Сочи и принес Карякину, не справившемуся лишь с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в финале, серебро.

Сергей Карякин в своем Telegram-канале подтвердил, что получил от FIDE приглашение на важный турнир, который спортсмен назвал «любимым». Карякин в своей карьере одержал несколько ярких побед, а в 2016 году сыграл в чемпионском матче с безусловным лидером мировых шахмат норвежцем Магнусом Карлсеном, вел по ходу него в счете и потерпел поражение лишь на тай-брейке. Но с Кубком мира, на котором используется так называемая нокаут-система, у него и в самом деле должны быть связаны наиболее приятные воспоминания. На этом соревновании Сергей Карякин почти всегда показывал очень хорошие результаты, а в 2015 году именно в Баку взял золото. Занимающий сейчас в рейтинге FIDE 11-е место Карякин (из россиян выше — на четвертой позиции — находится только Ян Непомнящий), несомненно, имел бы статус фаворита и этого бакинского Кубка мира.

Между тем, сообщив о полученном приглашении FIDE, Сергей Карякин дал понять, что проигнорирует его. Он объяснил, что «категорически против» предусмотренного федерацией для отечественных шахматистов обязательного нейтрального статуса.

«Конкретно на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России»,— добавил Карякин.

При этом он все же уточнил, что хотел бы услышать мнение своих подписчиков насчет принятия приглашения, и опубликовал опрос под заголовком «Выступление без флага и гимна». К вечеру четверга за вариант «нет» проголосовали около 90% респондентов. А источник из окружения шахматиста рассказал “Ъ”, что Сергей Карякин «в любом случае уже принял решение не выступать на Кубке мира, поскольку рассматривает условия FIDE как унизительные».

По сути, отказ Карякина от бакинского турнира означает и отказ от чемпионского цикла в целом.

В его рамках есть еще один крупный турнир — Grand Swiss на острове Мэн осенью с двумя путевками в Кандидатский турнир на кону. Но в нем будут действовать те же ограничения в отношении россиян, что и на Кубке мира.

На самом деле те, кто внимательно следит за шахматами, легко могли предсказать подобное развитие событий. Дело в том, что в прошлом году у Сергея Карякина возник громкий конфликт с FIDE. В марте она дисквалифицировала его на шесть месяцев за публичную, через соцсети, поддержку специальной военной операции на в Украине, а спортсмен в ответ неоднократно критиковал федерацию за несправедливые, на его взгляд, решения. Особенно обидным наказание сделало развитие событий в чемпионском цикле. Из-за него Сергей Карякин пропустил летний Кандидатский турнир в Мадриде. Его в экстренном порядке заменили на китайца Дин Лижэня. В итоге тот занял в Испании второе вслед за россиянином Яном Непомнящим место, но этого оказалось достаточно для участия в чемпионском матче из-за демарша по собственной воле расставшегося с титулом Магнуса Карлсена. А в поединке за оказавшееся вакантным звание, который был сыгран в апреле в Астане, Дин Лижэнь, как и в 2021 году Карлсен, обыграл Непомнящего.

Отказ Сергея Карякина существенно снижает шансы России снова увидеть своего представителя в главном шахматном матче. Ян Непомнящий обеспечил себе право сыграть в Кандидатском турнире как последний претендент на титул. Но вот кому-то из остальных россиян присоединиться к нему будет сложно. Скажем, в предварительный список участников бакинского Кубка мира помимо Сергея Карякина попали еще несколько россиян, но все они в смысле опыта, бэкграунда и позиции в классификации заметно ему уступают.

Алексей Доспехов