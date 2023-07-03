В шахматах появится свой вариант видеоповторов. Международная шахматная федерация собирается ввести систему помощи арбитрам на соревнованиях под эгидой организации. FIDE внедрит новую технологию на юношеском чемпионате Западной Азии уже в 2023 году. Зачем нужен VAR в шахматах? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Скандалов в шахматах хватало всегда. После появления компьютера немало игроков разными способами пытались корректировать свои действия с электронными помощниками. Кто-то для этого ходил в туалет, а кто-то находил более оригинальные способы. Буквально в 2022 году 19-летнего Ханса Ниманна обвинили в том, что он в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном использовал передатчик, помещенный в такое место организма, о котором не всегда прилично говорить.

Но, к сожалению, от подобных историй нововведение FIDE мировые шахматы не избавит, и система VAR нужна для турниров совсем другого уровня, рассказал “Ъ FM” международный мастер спорта, главный редактор сайта Российской шахматной федерации Владимир Барский:

«На массовых турнирах, прежде всего детских и любительских, одновременно играются 100 или 200 партий в огромном зале. У главного арбитра может быть и десяток помощников, но за всеми партиями не уследишь.

На моих глазах был случай на "Белой ладье". Я фамилии не буду называть, но в партии двух шахматисток действительно такая была ситуация. Одна из девушек, сейчас уже довольно известная, взялась за фигуру, но тут же увидела, что ход плохой, и решила переходить. Но соперница позвала арбитра. Он пришел и слушает двух девочек. Шахматистка, которая хотела взять ход назад, хитрить особо не умела и в итоге призналась. А кто-то будет до конца стоять на своем — нет, я не брал фигуру, и все».

Хотя подобные истории в шахматном мире случались и на уровне матчей больших мастеров. Сейчас с новой системой под названием idChess даже Остап Бендер не смог бы незаметно забрать ладью с доски одноглазого любителя.

Так что на первый взгляд видео повторы решат проблему конфликтных ситуаций в некоторых эпизодах, но от больших скандалов мир шахмат не избавят. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов уверен, что нововведения FIDE в этом направлении никому не нужны:

«Думаю, что современная FIDE дурью занимается. Я не понимаю нынешнее руководство, как и предыдущее. Мне бы это не потребовалось, мне это не нужно».

Возможно, чемпионат Западной Азии станет первым и последним турниром, где FIDE будет применять видео повторы, но пока в международной федерации настроены решительно. Обращаться же к системе VAR можно будет после запроса одного из участников. Специальных арбитров, как в футболе, FIDE привлекать не планирует.

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