Германская компания Claas продолжает поставки комбайнов в Россию

Гендиректор германской машиностроительной компании Claas Ян-Хендрик Мор выразил разочарование в связи с тем, что Россия не продлила зерновую сделку. Тем не менее компания продолжает поставлять комбайны в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CLAAS Group Фото: CLAAS Group

«Мы не можем и не хотим уходить из одного из самых важных сельскохозяйственных регионов мира»,— сказал господин Мор (цитата по телеканалу NTV). Комбайны не подпадают под действие санкций в отличие от тракторов, которые могут использоваться в качестве транспортных средств в ходе военного конфликта.

Ян-Хендрик Мор считает, что прекращение действия зерновой сделки изменит «товарные потоки и цены», а также ударит по «самым бедным из бедных». «Россия пострадала меньше всего, там много пшеницы. Это также меньше влияет на нас в Европе, потому что у нас есть покупательная способность приобретать продукцию у других»,— пояснил он, добавив, что это «гуманитарная дилемма».

Claas работала в России с 1992 года. В 2005 году компания открыла завод в Краснодаре по производству зерноуборочных комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. В марте 2022 году Claas заявила, что прекращает деятельность завода в Краснодаре.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал продлить инициативу. Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. Владимир Путин пообещал, что РФ поделится с Африкой частью доходов от роста цен после выхода из зерновой сделки.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Лаура Кеффер